Real Madrid, infortunio per Courtois: nota ufficiale e tempi di recupero

Nuovo infortunio in casa Real Madrid . Dopo quello di Kylian Mbappé , vittima di un problema fisico alla coscia sinistra che lo ha costretto a uno stop di diverse settimane, la squadra di Ancelotti dovrà ora fare a meno del suo portiere, Thibaut Courtois . Per il belga infortunato all'adduttore della gamba sinistra durante il derby pareggiato domenica contro l'Atletico .

Come sta Courtois? La nota ufficiale e le prime indiscrezioni

"Gli esami effettuati oggi dal servizio medico del Real Madrid sul nostro giocatore Thibaut Courtois hanno diagnosticato una lesione all'adduttore della gamba sinistra. Stiamo aspettando di vedere l'evoluzione" la nota ufficiale del club spagnolo in riferimento all'infortunio di Courtois. Secondo i media spagnoli lo stop potrebbe essere di un paio di settimane. Il portiere potrebbe tornare in campo solo dopo la sosta per le nazionali.