Infortunio Vinicius, il comunicato del Real Madrid: come sta e tempi di recupero

Vinicius infortunato critica il calendario

Sui social, ricondividendo il comunicato, Vinicius ha scritto: "Pazzo calendario! Sono al lavoro per recuperare". Un chiaro riferimento alla serie di impegni ravvicinati che tanto stanno facendo discutere a livello globale, di pari passo all'aumentare degli infortuni di natura traumatica e muscolare. Vinicius non sarà ovviamente della partita in programma mercoledì prossimo (27 novembre) alle 21 ad Anfield contro il Liverpool in Champions League.