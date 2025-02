Liga, super Sancet fa volare l'Athletic Bilbao. Il Betis cade a Vigo, vince il Villarreal

ROMA - In attesa del derby di Madrid tra Real e Atletico in posticipo serale, non sono mancate le reti e le emozioni nelle altre tre gare della 23ª giornata di Liga in programma oggi (8 febbraio). Grande protagonista Sancet dell'Athletic Bilbao, che ha consolidato la sua posizione in zona Champions League avvicinandosi momentaneamento al Barcellona terzo in classifica.