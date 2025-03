Liga, un super Sadiq salva il Valencia: 3-3 in casa dell'Osasuna. Vince il Leganes, solo un pari per il Maiorca

Liga: la classifica aggiornata

Sadiq salva il Valencia: pari in casa dell'Osasuna

Nell'ultimo match odierno pirotecnico 3-3 tra Osasuna e Valencia, con gli ospiti di Carlos Corberan salvati dall'attaccante Sadiq (ex di Roma e Perugia), autore di una doppietta. Valencia due volte avanti nel primo tempo, con il rigore trasformato da Lopez (14') e con Sadiq (32'), ma due volte ripreso da Oroz che va a segno al 26' e al 39'. A un passo dall'intervallo il sorpasso dell'Osasuna dal dischetto con Budimir (ex di Crotone e Sampdoria) ma all'87' segna ancora Sadiq, stavolta con uno splendido colpo di tacco che consente agli ospiti, terzultimi, di agganciare il Las Palmas a quota 24 punti.

Il Leganes piega il Getafe, 1-1 tra Maiorca e Alaves

Vittoria last minute invece per il Leganes, che batte di misura (1-0) tra le mura amiche il Getafe. All'Estadio Municipal de Butarqu gara decisa dalla rete siglata da Diego Garcia al 92'. Importante pareggio in chiave salvezza infine per l'Alaves sul campo del Maiorca (1-1): padroni di casa avanti al 9' grazie alla rete firmata da Asano, poi l'ex laziale Muriqi non sfrutta due occasioni per il raddoppio e al 68' arriva il pari dell'Alaves con il gol di Kike Garcia. Chance sprecata per il Maiorca, che resta fuori dalla zona Europa (a -2 dal Betis sesto in classifica).

