Athletic Bilbao, ufficiale il rinnovo di Valverde

Ernesto Valverde continuerà a essere l'allenatore dell' Athletic Bilbao . Ufficiale il rinnovo di contratto fino al 2026. Per annunciarlo, il club basco ha pubblicato un'immagine sui propri profili social scrivendo in didascalia: "Continuiamo a fare la storia insieme".

L'Athletic a Valverde: "Scriviamo la storia insieme"

Sessantuno anni, Valverde siede sulla panchina dell'Atheltic dal 2022. Ma si tretta della terza volta al San Mames per lui. Squadra nella quale ha militato anche da calciatore. In questa stagione il club basco ha ottenuto la qualificazione in Champions League, avendo terminato il campionato al quarto posto. In Europa League, dove ha eliminato la Roma, il percorso si è terminato in semifinale, contro il Manchester United.