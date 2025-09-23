Vinicius trascina il Real Madrid: cucchiaio e gol d'autore nel 4-1 al Levante

Il Real Madrid si impone 4-1 sul campo del Levante , nell'anticipo della sesta giornata della Liga. Gli uomini di Xabi Alonso, alla sesta vittoria consecutiva in campionato, si portano momentaneamente a più cinque sul Barcellona: protagonista della sfida è il francese Mbappè, autore di una splendida doppietta nella ripresa. Finiscono in parità Espanyol-Valencia (2-2) e Athletic Bilbao-Girona (1-1). Il Villarreal si impone 2-1 sul campo del Siviglia.

Mbappè show: il Real batte il Levante

Il Real sblocca il risultato al 28' grazie ad una conclusione straordinaria di Vinicius, che beffa la difesa avversaria con una magia di esterno destro. Al 38' arriva il raddoppio: Mastantuono conclude con un bolide sotto la traversa una perfetta ripartenza dei Blancos. Il Real sembra tenere in pugno la gara, ma nella ripresa il Levante riapre la partita con un colpo di testa ravvicinato di Etta Eyong. I padroni di casa attaccano, ma devono fare i conti con Mbappè, che tra il 63' e il 66' realizza una splendida doppietta: prima si procura e realizza (con un cucchiaio) un rigore, poi si invola davanti al portiere avversario e dopo averlo saltato, deposita il pallone in rete. Il Villarreal si impone 2-1 sul campo del Siviglia: ospiti in vantaggio con Oluwaseyi al 17', pareggio di Sow ad inizio ripresa e rete del definitivo 2-1 siglata da Salomon a quattro minuti dalla fine.

L'Espanyol si salva in extremis: pari tra Athletic Bilbao e Girona

L'Espanyol aggancia il Valencia in extremis. Gli uomini di Gonzalez ottengono il gol del definitivo 2-2 al sesto minuto di recupero, grazie a Puado. Gli ospiti avevano sbloccato il risultato con Danjuma, e dopo aver subito il pareggio da Cabrera ad inizio ripresa, erano tornati in vantaggio con Duro. In extremis i padroni di casa hanno raggiunto il pareggio, che li porta momentaneamente al terzo posto in classifica. 1-1 tra Athletic Bilbao e Girona: ospiti in vantaggio al nono minuto con Ounahi e pareggio di Jauregizar ad inizio ripresa. Con questo pareggio il Bilbao si porta a 10 punti in classifica.

