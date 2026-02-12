- 6'Joan García, (Aut.)
- 14'A. Griezmann (ass. : N. Molina)
Atletico Madrid-Barcellona diretta Coppa del Re: segui la semifinale LIVE
Atletico Madrid e Barcellona in campo per l'andata della semifinale di Coppa del Re. La squadra di Simeone, terza in campionato ma a distanza siderale da Real e blaugrana, arriva alla sfida dopo aver eliminato il Betis con una manita rotonda. Più complicata la qualificazione del Barcellona che ai quarti è riuscita a spuntarla di misura sull'Albacete, favola del torneo reduce dalla vittoria contro il Real Madrid. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
20:15
14' - Griezmann firma il raddoppio con un colpo da biliardo, Atletico Madrid-Barcellona 2-0
In un lampo l'Atletico Madrid trova il raddoppio, inizio shock per il Barcellona. Rilancio lungo di Musso per Lookman, Koke allarga sulla destra per Simeone che premia l'inserimento in area di Griezmann: dall'interno dell'area apre il piattone destro e la piazza all'angolino basso.
20:15
14' - Angolo per il Barcellona
Si accende Lamine Yamal sulla destra e conquista un calcio d'angolo. Batte Dani Olmo che calcia malissimo sul primo palo, Musso blocca facilmente.
20:08
7' - Autogol di Eric Garcia sull'erroraccio di Joan, Atletico Madrid-Barcellona 1-0
Dopo il miracolo, incredibile errore di Joan Garcia: si lascia passare sotto al piede un retropassaggio di Eric Garcia, riesce a respingerla con le mani appena in tempo, ma raccoglie il pallone Alvarez che la mette a rimorchio per Lookman che segna. Ma il gol viene segnato come autogol di Garcia, dato che il pallone aveva già sorpassato tutta la linea.
21:04
3' - Miracolo di Joan Garcia su Simeone
Imbucata geniale di Griezmann che mette Giuliano Simeone a tu per tu da solo contro Joan Garcia: serve un grande intervento di Joan Garcia che respinge con la gamba.
21:01
1' - Inizia la partita
Inizia la semifinale d'andata tra Atletico Madrid e Barcellona: primo possesso della partita per i blaugrana.
20:50
Simeone prima di Atletico Madrid-Barcellona: "Ho fiducia in tutto quello che creo"
Simeone nella conferenza stampa alla vigilia aveva parlato così: "Dobbiamo crederci, dobbiamo affrontare la sfida con fiducia. Ho sempre fiducia, non solo per il domani. Ho fiducia in tutto ciò che creo, in tutto ciò che faccio ogni giorno, ed è qualcosa che siamo riusciti a trasmettere alla squadra per tutto questo tempo. E anche le persone hanno avuto fiducia, anche prima del mio arrivo, per tutta la vita. È la nostra terza semifinale consecutiva, quindi ci stiamo provando".
20:40
La prima semifinale: la Real Sociedad vince il derby
Atletico Madrid-Barcellona è la seconda gara d'andata delle semifinali di Coppa del Re. La prima è andata in scena ieri con il derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad, vinto dai biancazzurri con la rete di Turrientes.
20:30
Flick, che frecciata al Real Madrid: "Chiedetelo a loro..."
Sono virali le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Barcellona sull'eliminazione dei Blancos alla vigilia della semifinale d'andata di Coppa del Re con l'Atletico di Simeone: ecco cosa ha detto.
20:20
Dove vedere Atletico Madrid-Barcellona
L'Atletico Madrid ospita il Barcellona al Metropolitano per la sfida d'andata della semifinale di Coppa del Re: info e canali per vedere la partita in tv.
20:10
Atletico Madrid, la formazione ufficiale
ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Llorente, Koke; G. Simeone, Griezmann, Lookman; Alvarez. Allenatore: Simeone.
20:05
La formazione ufficiale del Barcellona
BARCELLONA (4-2-3-1): J. Garcia; Kounde, Cubarsi, Casadò, Balde; de Jong, E. Garcia; Yamal, Olmo, F. Lopez; F. Torres. Allenatore: Flick.
20:00
Atletico Madrid-Barcellona, cresce l'attesa
Tutto pronto allo stadio Metropolitano per la sfida tra Atletico Madrid e Barcellona, valida per l'andata della semifinale di Coppa del Re: fischio d'inizio in programma alle 21.