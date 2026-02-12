Atletico Madrid-Barcellona diretta Coppa del Re: segui la semifinale LIVE

Atletico Madrid e Barcellona in campo per l'andata della semifinale di Coppa del Re . La squadra di Simeone , terza in campionato ma a distanza siderale da Real e blaugrana, arriva alla sfida dopo aver eliminato il Betis con una manita rotonda. Più complicata la qualificazione del Barcellona che ai quarti è riuscita a spuntarla di misura sull' Albacete , favola del torneo reduce dalla vittoria contro il Real Madrid . Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

20:50

Simeone prima di Atletico Madrid-Barcellona: "Ho fiducia in tutto quello che creo"

Simeone nella conferenza stampa alla vigilia aveva parlato così: "Dobbiamo crederci, dobbiamo affrontare la sfida con fiducia. Ho sempre fiducia, non solo per il domani. Ho fiducia in tutto ciò che creo, in tutto ciò che faccio ogni giorno, ed è qualcosa che siamo riusciti a trasmettere alla squadra per tutto questo tempo. E anche le persone hanno avuto fiducia, anche prima del mio arrivo, per tutta la vita. È la nostra terza semifinale consecutiva, quindi ci stiamo provando".

20:40

La prima semifinale: la Real Sociedad vince il derby

Atletico Madrid-Barcellona è la seconda gara d'andata delle semifinali di Coppa del Re. La prima è andata in scena ieri con il derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad, vinto dai biancazzurri con la rete di Turrientes.