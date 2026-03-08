Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 8 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Liga, il Villarreal aggancia l'Atletico al terzo posto. Perde il Betis

Per la squadra di Marcelino in gol Buchanan. Il Valencia vince in rimonta. Pareggia il Siviglia
3 min
TagsLigaVillarreal

Quattro le gare disputate domenica 8 marzo in Liga. In alta classifica, il Villarreal aggancia nuovamente l'Atletico Madrid del Cholo al terzo posto grazie al successo interno con l'Elche. Allo stadio della Ceramica la squadra di Marcelino vince grazie alle reti dell'ex Inter Buchanan e di Mourino. Inutile il gol di André Silva a otto minuti dal termine. Gli ospiti con questa sconfitta mantengono un punto di vantaggio rispetto alla zona retrocessione.

Siviglia, quinto risultato utile consecutivo. Perde il Betis

Prosegue la striscia di risultati utili consecutivi da parte del Siviglia, che sale a cinque grazie al pareggio interno con il Rayo Vallecano. Al Sanchez Pizjuan gli andalusi trovano il vantaggio con Akor Adams. La rete di Espino al 50' ha posto il risultato sull'1-1 definitivo. Le due squadre si trovano appaiate in classifica a quota 31. Cade invece l'altra squadra di Siviglia, il Betis. I biancoverdi hanno perso in trasferta contro il Getafe di Bordalas, che vince per 2-0 grazie alle reti di Femenia e dell'ex Inter Satriano. Un altro ex Serie A, Lucas Boye, che in carriera ha vestito la maglia del Torino, ha realizzato una doppietta per il suo Deportivo Alaves in una partita, giocata al Mestalla contro il Valencia, persa in rimonta per 3-2. I padroni di casa hanno trovato due gol oltre al novantesimo: di Cumart il momentaneo pareggio, quindi il calcio di rigore di Hugo Duro al novantanovesimo minuto ha deciso lo scontro diretto. L'Alaves ha terminato la gara in nove uomini in seguito alle espulsioni di Pacheco Guevara.

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Un'altra magia di Lamine YamalNico Gonzalez trascina l'Atletico

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS