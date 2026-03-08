Liga, il Villarreal aggancia l'Atletico al terzo posto. Perde il Betis

Siviglia, quinto risultato utile consecutivo. Perde il Betis

Prosegue la striscia di risultati utili consecutivi da parte del Siviglia, che sale a cinque grazie al pareggio interno con il Rayo Vallecano. Al Sanchez Pizjuan gli andalusi trovano il vantaggio con Akor Adams. La rete di Espino al 50' ha posto il risultato sull'1-1 definitivo. Le due squadre si trovano appaiate in classifica a quota 31. Cade invece l'altra squadra di Siviglia, il Betis. I biancoverdi hanno perso in trasferta contro il Getafe di Bordalas, che vince per 2-0 grazie alle reti di Femenia e dell'ex Inter Satriano. Un altro ex Serie A, Lucas Boye, che in carriera ha vestito la maglia del Torino, ha realizzato una doppietta per il suo Deportivo Alaves in una partita, giocata al Mestalla contro il Valencia, persa in rimonta per 3-2. I padroni di casa hanno trovato due gol oltre al novantesimo: di Cumart il momentaneo pareggio, quindi il calcio di rigore di Hugo Duro al novantanovesimo minuto ha deciso lo scontro diretto. L'Alaves ha terminato la gara in nove uomini in seguito alle espulsioni di Pacheco e Guevara.