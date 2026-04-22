Liga, cade ancora l'Atletico Madrid: colpo salvezza dell'Elche, doppietta dell'ex Milan André Silva
Prosegue il momento negativo dell'Atletico Madrid: quarta sconfitta consecutiva in Liga per gli uomini di Simeone. Dopo aver perso la Coppa del Re ai calci di rigore contro la Real Sociedad e nel ritorno dei quarti di Champions League contro il Barcellona (staccando, però, il passo per la semifinale), i Colchoneros cadono con il finale di 3-2 sul campo dell'Elche, che porta a casa tre punti pesantissimi in chiave salvezza.
Espulso Thiago Almada, Andé Silva ne fa due: a Simeone non basta la doppietta di Nico Gonzalez
La gara valida per la trentatreesima giornata inizia bene per i biancorossi madrileni, che al 10' passano in vantaggio grazie a Nico Gonzalez su assist di Mendoza. Dopo otto minuti arriva però il pareggio di Affengruber su rifinitura dell'ex Lecce Tete Morente. Alla mezz'ora l'episodio che cambia la partita: lo scatenato Affengruber viene atterrato in area da Thiago Almada, espulso dall'arbitro Guillermo Cuadra Fernández. Dal dischetto si presenta un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, André Silva, che al 33' batte Oblak. Immediata la reazione dell'Atletico che al 34' pareggia grazie alla doppietta di Nico Gonzalez, servito da Le Normand. Nella ripresa l'Atletico paga a caro prezzo l'inferiorità numerica prolungata e al 75' capitola con la doppietta di André Silva (assist di Affengruber) che permette all'Elche di portarsi a +2 sull'Alaves terzultimo.
Cade anche la Real Sociedad, il Getafe in piena corsa per un posto in Europa
Cade anche la Real Sociedad, fresca vincitrice della Coppa del Re e già qualificata alla prossima edizione dell'Europa League: il Getafe passa all'Estadio Municipal de Anoeta e resta in corso per un posto in Europa grazie a un autogol al 29' di Gorrotxategi. Sfortuna su sfortuna a margine del rigore fallito da Mendez al 14' (palo).