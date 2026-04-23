Lamine Yamal si sfoga sui social dopo l'infortunio: "Fa più male di quanto possa spiegare". Ma è giallo sul Mondiale
Brutte notizie per Lamine Yamal, per cui la stagione è praticamente finita dopo l’infortunio muscolare rimediato nel match tra Barcelona e Celta Vigo nel momento in cui ha tirato un calcio di rigore. Il giovane attaccante ha voluto affidare ai social le sue sensazioni, esprimendo tutta la delusione per uno stop che chiude anzitempo la sua stagione.
Il messaggio social di Yamal dopo l'infortunio
"Questo infortunio - ha esordito il classe 2007 - mi lascia fuori dal campo nel momento in cui volevo esserci di più, e fa più male di quanto possa spiegare. Fa male non poter combattere con i miei compagni, non poter aiutare quando la squadra ha bisogno di me. Ma credo in loro e so che lasceranno l'anima ad ogni partita. Io sarò lì, anche se dall'esterno, a sostenere e a incoraggiare". Nessun riferimento, invece, ai Mondiali, a cui spera ovviamente di poter partecipare quest'estate, ma un messaggio chiaro in vista del futuro: "Questa non è la fine, è solo una pausa. Tornerò più forte, più entusiasta che mai, e la prossima stagione sarà migliore".
I numeri di Lamine Yamal
Una perdita importante per il Barcellona e chissà, forse per la Spagna: il numero dieci blaugrana ha infatti collezionato 24 gol e 18 assist in tutte le competizioni in questa stagione, senz dimenticare che ha trascinato proprio la nazionale iberica a vincere gli Europei nel 2024.