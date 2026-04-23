Lamine Yamal si sfoga sui social dopo l'infortunio: "Fa più male di quanto possa spiegare". Ma è giallo sul Mondiale

Brutte notizie per Lamine Yamal , per cui la stagione è praticamente finita dopo l’ infortunio muscolare rimediato nel match tra Barcelona e Celta Vigo nel momento in cui ha tirato un calcio di rigore . Il giovane attaccante ha voluto affidare ai social le sue sensazioni , esprimendo tutta la delusione per uno stop che chiude anzitempo la sua stagione.

Il messaggio social di Yamal dopo l'infortunio

"Questo infortunio - ha esordito il classe 2007 - mi lascia fuori dal campo nel momento in cui volevo esserci di più, e fa più male di quanto possa spiegare. Fa male non poter combattere con i miei compagni, non poter aiutare quando la squadra ha bisogno di me. Ma credo in loro e so che lasceranno l'anima ad ogni partita. Io sarò lì, anche se dall'esterno, a sostenere e a incoraggiare". Nessun riferimento, invece, ai Mondiali, a cui spera ovviamente di poter partecipare quest'estate, ma un messaggio chiaro in vista del futuro: "Questa non è la fine, è solo una pausa. Tornerò più forte, più entusiasta che mai, e la prossima stagione sarà migliore".

I numeri di Lamine Yamal

Una perdita importante per il Barcellona e chissà, forse per la Spagna: il numero dieci blaugrana ha infatti collezionato 24 gol e 18 assist in tutte le competizioni in questa stagione, senz dimenticare che ha trascinato proprio la nazionale iberica a vincere gli Europei nel 2024.