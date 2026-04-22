Grave infortunio per Lamine Yamal, Mondiale a rischio. Vittoria amarissima del Barcellona sul Celta
BARCELLONA (SPAGNA). Vittoria amarissima per il Barcellona, che a una settimana dall’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Atletico, ha la meglio sul Celta e rispedisce, così, a 9 punti di distanza il Real Madrid. A guastare la serata ai catalani, l’infortunio sofferto da Lamine Yamal nel momento dell’esecuzione vincente dal dischetto che decide la gara, a cui va aggiunto il problema fisico che ha colpito Joao Cancelo, costretto a lasciare il campo a metà della prima frazione. Yamal subito dopo la rete al 40° dagli 11 metri, è stato costretto ad abbandonare il campo per un infortunio muscolare alla coscia. L'attaccante ha lasciato il terreno di gioco visibilmente dolorante e preoccupato. Non è tutto: subito dopo fiato sospeso e gioco fermo per 15 lunghissimi minuti a causa del malore accusato da un tifoso sugli spalti. L'intervento dei medici, secondo la stampa catalana, ha evitato il peggio.
Gol accidentato
Pronti, via e Lamine si rende subito pericoloso con un tiro che sfiora la base del palo. Cambio di fronte e ci vuole un superlativo Joan Garcia per togliere dall’incrocio una botta di Pablo Duran. È passato appena un minuto! Al quarto d’ora, Celta ancora pericolosissimo con Jutglà, che imbeccato da Hugo Alvarez, si presenta davanti a Joan Garcia, ma finisce per sparare altissimo. A metà frazione, arriva la prima interruzione, con Joao Cancelo che crolla al suolo, toccandosi la parte superiore del ginocchio. Niente da fare per l’ex Juve e Inter, che deve cedere il posto a Balde. Ripreso il gioco, il Barça va nuovamente vicino al vantaggio con Lamine e, poi, con Olmo. La svolta arriva attorno al 40’, quando Yoel Lago atterra in area lo scatenato Lamine. Rigore netto che lo stesso baby fenomeno blaugrana insacca. Peccato, però, che proprio nel corso dell’esecuzione finisca ko. Malanno muscolare che mette a serio rischio la sua partecipazione al Clasico del prossimo 10 maggio. Segue una sosta di una ventina di minuti, a causa di un malore che colpisce uno spettatore sugli spalti. Alla ripresa del gioco, il sostituto di Lamine, Bardghji impegna severamente Radu con un potente tiro dal limite.
Millimetrico
La ripresa si apre con Fermin Lopez per Gavi e con il Barça che spinge alla ricerca del raddoppio. Rete che troverebbe Ferran Torres, con una splendida volée favorita da uno splendido lancio di Pedri, ma la giocata viene annullata per un fuorigioco a dir poco millimetrico, che lascia più di un dubbio. Attorno alla mezz’ora, Flick si gioca gli ultimi cambi, gettando nella mischia Frenkie de Jong e Rashford per Dani Olmo e Ferran Torres. Claudio Giraldez, da parte sua, tenta di riacciuffare il pari lanciando l’eterno Iago Aspas dopo Borja Iglesias. Il risultato, però, non cambia più. Barça di nuovo a +9 dal Real Madrid, a sei giornate dal termine del torneo.