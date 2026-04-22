BARCELLONA (SPAGNA). Vittoria amarissima per il Barcellona, che a una settimana dall’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Atletico, ha la meglio sul Celta e rispedisce, così, a 9 punti di distanza il Real Madrid. A guastare la serata ai catalani, l’infortunio sofferto da Lamine Yamal nel momento dell’esecuzione vincente dal dischetto che decide la gara, a cui va aggiunto il problema fisico che ha colpito Joao Cancelo, costretto a lasciare il campo a metà della prima frazione. Yamal subito dopo la rete al 40° dagli 11 metri, è stato costretto ad abbandonare il campo per un infortunio muscolare alla coscia. L'attaccante ha lasciato il terreno di gioco visibilmente dolorante e preoccupato. Non è tutto: subito dopo fiato sospeso e gioco fermo per 15 lunghissimi minuti a causa del malore accusato da un tifoso sugli spalti. L'intervento dei medici, secondo la stampa catalana, ha evitato il peggio.