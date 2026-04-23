Paura Yamal: la sua stagione potrebbe essere finita. Mondiale a rischio
Una vittoria, quella contro il Celta Vino, che ha fatto poco sorridere e tanto preoccupare i tifosi del Barcellona. La squadra di Flick, grazie alla vittoria per 1-0 al Camp Nou, ha riportato a nove i punti di distanza dal Real Madrid secondo. A segnare il gol decisivo è stato Lamine Yamal, il quale però è stato costretto a uscire per infortunio. Un problema che potrebbe addirittura precludergli il Mondiale.
Il Barcellona in ansia per Lamine Yamal
Quarantesimo minuto. Yamal segna il calcio di rigore che decide la partita. Proprio nell'esecuzione, però, subisce un problema che lo costringe al cambio. I media spagnoli parlano di possibile lesione ai muscoli ischiocrurali della coscia sinistra. Nelle prossime ore è atteso l'esito degli esami strumentali. Una stima iniziale, però, prevede un possibile stop dalle quattro alle sei settimane di stop. Ciò renderebbe di fatto la sua stagione già terminata, oltre che a mettere all'erta la Spagna per quanto riguarda i Mondiali.
"Difficile la convocazione": la Spagna vigile verso i Mondiali
"Questo tipo di infortunio ha un indice di ricaduta del 30%, quindi bisogna fare molta attenzione". Così ha parlato il dottor Pedro Luis Ripoll, uno dei maggiori specialisti in medicina sportiva della Spagna, aggiungendo: "mi sembra difficile la sua convocazione". La Spagna farà il proprio esordio ai Mondiali il 15 giugno, quando affronterà Capo Verde alle 18:00 ore italiane.