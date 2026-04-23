Paura Yamal: la sua stagione potrebbe essere finita. Mondiale a rischio

Una vittoria, quella contro il Celta Vino, che ha fatto poco sorridere e tanto preoccupare i tifosi del Barcellona. La squadra di Flick, grazie alla vittoria per 1-0 al Camp Nou, ha riportato a nove i punti di distanza dal Real Madrid secondo. A segnare il gol decisivo è stato Lamine Yamal, il quale però è stato costretto a uscire per infortunio. Un problema che potrebbe addirittura precludergli il Mondiale.