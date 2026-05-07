Monchi, accordo vicino con l'Espanyol: il nuovo ruolo dell'ex Roma

Monchi è pronto a tornare nel mondo del calcio. L'ex dirigente della Roma si prepara a iniziare una nuova avventura dopo le dimissioni dall'Aston Villa nello scorso settembre, dopo alcune presunte divergenze con l'allenatore Emery. Lo spagnolo era rimasto in orbita Villans come consulente del club, ma ora sembra sia vicino a tornare nel suo ruolo principale, quello da direttore sportivo. Monchi infatti sarebbe stato scelto dall' Espanyol per guidare la rivoluzione del club catalano.

Monchia chiamato a risollevare l'Espanyol

"L'altra squadra" di Barcellona, sta attraversando un periodo terribile: non vince in campionato da quattro mesi, l'ultima vittoria risale allo scorso dicembre in casa dell'Athletic Bilbao, e si ritrova in piena lotta retrocessione nella Liga. Dopo 34 giornate e a quattro turni dalla fine, la squadra ha raccolto 39 punti in 34 partite giocate, appena +3 dal terzultimo posto occupato dall'Alaves. Una situazione particolarmente complicata, per la quale l'Espanyol avrebbe ritenuto necessario affidarsi a uno dei dirigenti spagnoli più importanti degli ultimi anni.

Le condizioni di Monchi

Stando a quanto riportato dalla stampa spagnolo, l'ex dirigente della Roma avrebbe già dato un primo segnale di apertura verso il progetto che gli è stato proposto dall'Espanyol, complici anche le ambizioni importante che gli sono state descritte dalla nuova proprietà. Segnali di vicinanza tra le parti vista anche la presenza di Monchi nelle tribune dell'RCDE Stadium durante la sfida contro il Real Madrid dello scorso 3 maggio. Però, l'eventuale firma di Monchi con l'Espanyol sarebbe legata a una condizione inderogabile, la salvezza della squadra. Una grande fetta della permenenza che passerà dalla prossima sfida di campionato, lo scontro diretto contro il Siviglia, squadra dove Monchi si è affermato come dirigente e ha riscritto la storia del club.