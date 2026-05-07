Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 7 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Monchi, accordo vicino con l'Espanyol: il nuovo ruolo dell'ex Roma© Getty Images

Monchi, accordo vicino con l'Espanyol: il nuovo ruolo dell'ex Roma

Stando a quanto riportato dalla stampa spagnolo, il dirigente sarebbe stato scelto dai catalani per guidare la rinascita del club
3 min
TagsMonchiEspanyol

Monchi è pronto a tornare nel mondo del calcio. L'ex dirigente della Roma si prepara a iniziare una nuova avventura dopo le dimissioni dall'Aston Villa nello scorso settembre, dopo alcune presunte divergenze con l'allenatore Emery. Lo spagnolo era rimasto in orbita Villans come consulente del club, ma ora sembra sia vicino a tornare nel suo ruolo principale, quello da direttore sportivo. Monchi infatti sarebbe stato scelto dall'Espanyol per guidare la rivoluzione del club catalano.

Monchia chiamato a risollevare l'Espanyol

"L'altra squadra" di Barcellona, sta attraversando un periodo terribile: non vince in campionato da quattro mesi, l'ultima vittoria risale allo scorso dicembre in casa dell'Athletic Bilbao, e si ritrova in piena lotta retrocessione nella Liga. Dopo 34 giornate e a quattro turni dalla fine, la squadra ha raccolto 39 punti in 34 partite giocate, appena +3 dal terzultimo posto occupato dall'Alaves. Una situazione particolarmente complicata, per la quale l'Espanyol avrebbe ritenuto necessario affidarsi a uno dei dirigenti spagnoli più importanti degli ultimi anni. 

Le condizioni di Monchi

Stando a quanto riportato dalla stampa spagnolo, l'ex dirigente della Roma avrebbe già dato un primo segnale di apertura verso il progetto che gli è stato proposto dall'Espanyol, complici anche le ambizioni importante che gli sono state descritte dalla nuova proprietà. Segnali di vicinanza tra le parti vista anche la presenza di Monchi nelle tribune dell'RCDE Stadium durante la sfida contro il Real Madrid dello scorso 3 maggio. Però, l'eventuale firma di Monchi con l'Espanyol sarebbe legata a una condizione inderogabile, la salvezza della squadra. Una grande fetta della permenenza che passerà dalla prossima sfida di campionato, lo scontro diretto contro il Siviglia, squadra dove Monchi si è affermato come dirigente e ha riscritto la storia del club. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Monchi, l'addio all'Aston VillaMonchi non scorda la Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS