Monchi non scorda la Roma: "Due anni meravigliosi. E su De Rossi..."

Monchi, la Roma e De Rossi

"A Roma ho vissuto due anni meravigliosi, la prima meglio della seconda, ma è un club che resterà per sempre nel mio cuore - ha detto Monchi in un'intervista a 'Sky Sport 24' -. Ricordo il quarto di finale di Champions contro il Barcellona, qualcosa di speciale che ricorderò per sempre così come tutti i tifosi giallorossi. Per me l'esperienza romana è stata bellissima". E nella Capitale (dove ha lavorato dal 2017 al 2019) il direttore sportivo spagnolo ha avuto modo di conoscere Daniele De Rossi, esonerato a sorpresa dopo poche settimane dal via della stagione dal club giallorosso. "Non sono lì, non so come siano andate le cose, ma nessuno può mettere in discussione l'amore che Daniele ha nei confronti della Roma. L'anno scorso ha fatto bene, poi non so cosa sia successo quest'anno e quindi non posso parlarne".

La sfida di Champions contro il Bologna

Così invece sulla prossima sfida di Champions League contro il Bologna: "Essere favoriti o meno non cambia nulla, ognuno può pensare quello che crede. Il nostro inizio di stagione è stato positivo, quello del Bologna così così, sicuramente sarà una sfida difficile, ne sono sicuro al 100% perché conosciamo bene la squadra rossoblù e le formazioni italiane. È vero che giocando al Villa Park abbiamo forse un piccolo vantaggio, ma sarà una gara di Champions e come tutte sarà molto complicata". Nel Bologna c'è Giovanni Sartori, un collega che Monchi stima molto: "Ho un buon rapporto con lui, lavorava all'Atalanta quando io ero alla Roma. Per lui parlano i risultati, è un punto di riferimento per la direzione sportiva, in Italia e in Europa".

Le parole su Douglas Luiz e la Juve

Infine un commento sul difficile avvio di stagione di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano che l'Aston Villa ha ceduto alla Juve in estate ma non ancora riuscito a dimistrare il suo valore: "Parliamo di un calciatore forte, l'anno scorso è stato fondamentale per noi. Cambiare paese, squadra e campionato può essere sempre un problema, ma sono convinto - ha concluso Monchi - che presto ritroverà il suo miglior rendimento e diventerà un giocatore importante per la Juve".