Atletico Madrid ko in casa con il Celta Vigo, il Betis non blinda il quinto posto

MADRID (SPAGNA) - Match importantissimi per la zona Champions League e per la corsa alla salvezza quelli della 35ª e quartultima giornata di Liga in programma oggi (sabato 9 maggio).

Liga: la classifica aggiornata

L'Atletico di Simeone ko in casa: il Celta Vigo passa a Madrid

Reduce dalla cocente eliminazione in semifinale di Champions League per mano dell'Arsenal e con il quarto posto praticamente blindato, l'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone ha forse pagato gli sforzi profusi e ha perso 1-0 in casa contro il Celta Vigo, che passa grazie al gol siglato nella ripresa da Borja Iglesias (62') e consolida così il sesto posto che vale l'accesso alla prossima Europa League.

Atletico Madrid-Celta Vigo 0-1: cronaca, statistiche e tabellino

Betis sciupone e sogno Champios rinviato

Vedeva già la Champions il Betis, che stava sbancandi l'Anoeta consolidain granpipoli il quinto, dorato, posto che varrebbe la Champions. Gli andalusi si invece frenano sul campo della Real Sociedad, fresca vincitrice della Coppa del Re, rispondendo al Celta, che battendo l'Atletico ne aveva insediato la quinta posizione.

Real Sociedad-Betis 2-2: cronaca, statistiche e tabellino

Colpo salvezza per il Siviglia, pari tra Elche e Alaves

Finisce 1-1 lo scontro diretto per la salvezza tra Elche e Alavés. Accade tutto nella ripresa al 'Martinez Valero': il Deportivo passa in vantaggio al 51' con il calcio di rigore trasformato da Toni Martinez, ma viene raggiunto dai padroni di casa che ristabiliscono l'equilibrio con l'acuto di Alvaro Rodriguez al 72'. Un punto a testa, quindi, per le due formazioni: l'Elche si porta a 39 punti, mentre l'Alaves sale a quota 37 ed è ora terzultimo a +1 sul Levante. Di questo pareggio approfitta il Siviglia, che tra le mura amiche del 'Sanchez Pizjuan' si aggiudica lo scontro diretto con l'Espanyol (2-1) e portandosi a 40 punti e si mette dietro un po' di squadre, allontanandosi dalla zona rossa: Dolan al 56' aveva portato in vantaggio i catalani (fermi a quota 39 punti) ma nel finale gli andalusi la ribaltano con Castrin (82') e Adams (90+1').

Elche-Alavés 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Siviglia-Espanyol 2-1: cronaca, statistiche e tabellino