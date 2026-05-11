Monchi torna in Spagna, è il nuovo direttore generale dell'Espanyol

L'Espanyol affida la propria rinascita a Monchi . Dopo le voci dei giorni scorsi , l'ex dirigente della Roma è stato nominato nuovo direttore generale del club catalano. Monchi guiderà dunque il settore sportivo dell'Espanyol e dovrà essere la figura chiave per il futuro della squadra, che ora naviga in acque decisamente poco tranquille. I catalani non vincono dallo scorso dicembre: sono nel pieno di un tracollo incredibile che rischia di terminare con la retrocessione. Attualmente la squadra ha solamente due punti di distanza dal terzultimo posto, a tre giornate dalla fine del campionato spagnolo. Ora sarà fondamentale conquistare la permanenza nella massima serie, per poi pianficare il futuro insieme a Monchi.

Monchi è il nuovo direttore generale dell'Espanyol: il comunicato ufficiale

Questo il comunicato del club sul nuovo arrivo in dirigenza: "L'RCD Espanyol annuncia la nomina di Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' (San Fernando, Cadice, 1968) a nuovo direttore generale dello sport, ruolo che gli consentirà di guidare il settore sportivo del club. L'arrivo di Monchi rafforza la struttura sportiva dell'RCD Espanyol con uno dei dirigenti più rinomati e prestigiosi del calcio europeo. I diversi settori sportivi manterranno la propria attuale dirigenza, che dipenderà dal nuovo direttore generale dello sport guidato da Monchi. A livello organizzativo, Monchi riporterà direttamente a Mao Ye Wu, CEO di RCD Espanyol, e ad Alan Pace, presidente di RCD Espanyol e di Velocity Sports Partners/ALK Capital, il gruppo di investimento della società".

Dal Siviglia fino alla Roma, la carriera di Monchi

La nota ufficiale prosegue: "Con una brillante carriera nel calcio internazionale, Monchi ha iniziato la sua attività come direttore sportivo del Siviglia FC nel luglio 2000, periodo in cui si è affermato come una delle figure più influenti nel management sportivo. Dopo un primo periodo di 17 stagioni consecutive alla guida del club andaluso, è tornato nell'aprile 2019 per ricoprire l'incarico fino al giugno 2023. Considerato uno dei principali artefici del periodo di maggior successo nella storia del Siviglia FC, ha giocato un ruolo decisivo nella costruzione di un progetto che ha portato alla conquista di 11 titoli tra il 2006 e il 2023. Tra i suoi successi si annoverano sette UEFA Europa League, due Coppe del Re, una Supercoppa Europea, una Supercoppa di Spagna e la promozione in Prima Divisione. Successivamente ha sviluppato la sua carriera all'AS Roma e all'Aston Villa FC, club con cui ha consolidato un progetto competitivo che lo ha portato a raggiungere posizioni di rilievo in Europa e a essere protagonista fisso in competizioni continentali come la UEFA Champions League e la UEFA Europa League".