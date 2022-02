"Napoli-Barcellona, Depay potrebbe essere della partita"

In vista dello spareggio di ritorno di europa League in programma giovedì contro il Napoli- l'andata è terminata 1-1 -, secondo As, il Barcellona potrebbe recuperare Memphis Depay. L'attaccante ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo e potrebbe essere della partita al pari di Clement Lenglet. Se non dovessero farcela per lo spareggio di Europa League contro i partenopei, potrebbero tornare disponibili per la sfida in campionato di domenica contro il Bilbao.