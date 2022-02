“Depay potrebbe sbarcare in Italia: lo seguono Milan, Inter e Juve”

Il futuro di Memphis Depay potrebbe essere lontano da Barcellona a un anno dal suo arrivo. L'attaccante olandese, attualmente in fase di recupero dopo un infortunio, rischia di non trovare più spazio dopo gli arrivi di Aubameyang, Ferran Torres e Adama Traorè ma, soprattutto, a causa dello scarso feeling con Xavi . E dire che nella pre-season, con Koeman in panchina, era stato uno dei grandi protagonisti del Barça. Secondo lo spagnolo Sport, sul giocatore ci sarebbero tre squadre italiane, oltre al Lione , che gradirebbe un suo ritorno.

Depay, da titolare a panchinaro

Depay vuole giocare, se non succederà nei prossimi mesi, prenderà la decisione di lasciare il Camp Nou. Ma era Koeman il suo grande estimatore, mentre Xavi – anche quando non era infortunato – gli aveva concesso pochi scampoli di partita nonostante avesse pochi attaccanti da schierare. A gennaio, però, l'attacco blaugrana è cambiato completamente e l'allenatore punterà proprio sui nuovi. Insomma, per Depay le porte del club spagnolo paiono chiudersi inesorabilmente. Già a gennaio si era parlato di una sua partenza, ma in realtà Memphis a Barcellona sta bene a livello ambientale: vive a Sitges e si è imposto di voler dimostrare di poter avere successo con Xavi. Senza un ruolo da protagonista, però, la valigia non è stata disfatta. Essendo arrivato a costo zero, Depay spera anche di potersene andare per pochi euro, considerato pure che per accettare la corte del Barcellona ha accettato una diminuzione di ingaggio, rifiutando offerte superiori. Insomma, vorrebbe ora che gli venisse ricambiato il favore.

Depay: Inter, Milan e Juve drizzano le antenne

Se Depay potesse andarsene libero dal contratto, ecco che su di lui si fionderebbero, secondo Sport, tre club del nostro campionato. E questi sono Inter, Milan e Juve. Il giocatore potrebbe essere attratto da un campionato competitivo come la serie A. Dalla Francia, si è parlato anche di un interessamento da parte del Lione, ma l'Olympique non sarebbe tra le squadre preferite dall'olandese. La decisione verrà presa a fine stagione, ma dalla Spagna fanno capire che tutto indica una sua uscita dal Barcellona.