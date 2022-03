Dembelé, il Barcellona fa dietrofront? "Non è escluso che rinnovi"

Le ottime prestazioni di Ousmane Dembelé in questo ultimo periodo potrebbero far cambiare idea al Barcellona in merito al suo rinnovo. Il vicepresidente Rafa Yuste, a Catalogna Radio, ammette che potrebbe andare in scena un altro incontro con il suo entourage per riprendere i discorsi che si erano bruscamente interrotti in inverno. Così Yuste: "Come sapete, le trattative non hanno dato frutti ai loro tempi, ma Xavi ci dice che è un giocatore eccezionale". Contro il Real Madrid è stato determinante con gli assist per i primi due gol dei blaugrana. Ancora il numero due dei catalani: "Non escludo che potremmo incontrare nuovamente i suoi agenti, con la possibilità che Ousmane possa continuare con noi".