"Barcellona, offerta al ribasso dell'Aston Villa per Coutinho"

Il Barcellona starebbe continuando nelle sue operazioni relative alle uscite perché vorrebbe abbassare il monte-ingaggi. Molti giocatori vorebbero lasciare il Camp Nou e uno di questi sarebbe Philippe Coutinho. L'ex Inter, che rappresenta l'acquisto più costoso della storia dei blaugrana (è stato preso dal Liverpool per 120 milioni più 40 di bonus), durante la scorsa sessione di mercato è stato ceduto in prestito fino a fine stagione all'Aston Villa allenato dal suo ex compagno ai Reds Steven Gerrard. In Inghilterra, il brasiliano è tornato vicino ai livelli a cui era arrivato quando era a Liverpool e ora i Villains vorrebbero tenerlo.