"Barcellona, suggestione Mané: può lasciare il Liverpool"

Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo , Il Barcellona sarebbe vicino a Sadio Mané , attaccante del Liverpool e del Senegal . I blaugrana, desiderosi di rinforzare il loro reparto offensivo con un giocatore-top, inizialmente avrebbero messo nel mirino Haaland , Lewandowski e Salah , ma ora proprio il compagno di reparto dell'egiziano sarebbe emerso come favorito a rafforzare l'attacco catalano in vista della prossima stagione, viste anche le difficoltà che si sarebbero riscontrate nell'arrivare al norvegese , al polacco e anche all'ex Roma . Dal canto suo, Mané - che ha ancora un anno di contratto con i Reds - vorrebbe fare un'esperienza in Spagna e il Barcellona pare sia tra le sue destinazioni preferite.

Il Liverpool può vincere 4 titoli quest'anno

L'ex Southampton vorrebbe giocare nel club catalano perché penserebbe così di poter diventare il miglior giocatore del continente africano e di poter anche ambire al Pallone d'Oro. A 30 anni, e ancora in buonissima forma, sarebbe pronto per sbarcare al Camp Nou. Ma in questo momento avrebbe anche deciso di non pensare al suo futuro in quanto la squadra di Klopp è impegnata su ben 4 fronti.