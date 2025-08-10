Barcellona, il clamoroso errore di Rashford contro il Como fa il giro dei social

Il Barcellona ha affrontato il Como per l' edizione 2025 del trofeo Gamper , storico torneo organizzato ogni estate dai catalani con club provenienti dal resto del mondo. In questa occasione i blaugrana hanno ricevuto allo stadio Johan Cruyff la formazione allenata da Cesc Fabregas , anche lui con un felice passato al Barça. Più che dell'esito del match, i tifosi però si sono focalizzati su un'azione in particolare: quella fallita clamorosamente da Marcus Rashford alla fine del primo tempo.

L'errore a porta vuota di Rashford

L'acquisto di punta del Barcellona in questa sessione di mercato è finito al centro degli sfottò dei tifosi blaugrana e non solo per il suo clamoroso errore a porta vuota con il Como. Reduce dal suo primo gol con il Barça nella precedente amichevole con i coreani del Daegu, Flick ha scelto di schierare Rashford al centro dell'attacco per la sfida con i lariani. La sua partita però si è conclusa nel peggiore dei modi, con il calciatore che, dopo aver scartato il portiere del Como, nonostante il tanto spazio a sua disposizione, ha sbagliato a porta vuota accomodando la palla sul fondo.