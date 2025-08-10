Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Barcellona, il clamoroso errore di Rashford contro il Como fa il giro dei social

I tifosi blaugrana si stanno scatenando tra meme e commenti per il gol divorato dall'inglese durante il torfeo Gamper
Barcellona, il clamoroso errore di Rashford contro il Como fa il giro dei social
2 min
Barcellona

Barcellona

Il Barcellona ha affrontato il Como per l'edizione 2025 del trofeo Gamper, storico torneo organizzato ogni estate dai catalani con club provenienti dal resto del mondo. In questa occasione i blaugrana hanno ricevuto allo stadio Johan Cruyff la formazione allenata da Cesc Fabregas, anche lui con un felice passato al Barça. Più che dell'esito del match, i tifosi però si sono focalizzati su un'azione in particolare: quella fallita clamorosamente da Marcus Rashford alla fine del primo tempo.

L'errore a porta vuota di Rashford

L'acquisto di punta del Barcellona in questa sessione di mercato è finito al centro degli sfottò dei tifosi blaugrana e non solo per il suo clamoroso errore a porta vuota con il Como. Reduce dal suo primo gol con il Barça nella precedente amichevole con i coreani del Daegu, Flick ha scelto di schierare Rashford al centro dell'attacco per la sfida con i lariani. La sua partita però si è conclusa nel peggiore dei modi, con il calciatore che, dopo aver scartato il portiere del Como, nonostante il tanto spazio a sua disposizione, ha sbagliato a porta vuota accomodando la palla sul fondo.

Tutte le news di Barcellona

