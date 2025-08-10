Barcellona-Como diretta: segui il Trofeo Gamper LIVE

All'Estadi Johan Cruyff va in scena il Trofeo Gamper . Quest'anno, per la prima volta nella storia dell'iconica amichevole, è il Como ad affrontare il Barcellona . Il club di Suwarso è il nono italiano nella storia ad aver partecipato all'appuntamento storico dei catalani. Appuntamento di grande prestigio per la squadra di Fabregas che affronta per la prima volta da allenatore la squadra dove è cresciuto. Segui la partita su Il Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

21:07

1' - Il Como sfiora il vantaggio dopo 20 secondi

Dopo appena venti secondi, il Como sfiora il vantaggio. La difesa del Barcellona è messa malissimo, Baturina apre benissimo con l'esterno verso Addai che sgaloppa sulla destra e a tu per tu con il portiere calcia. Il tiro viene respinto, sulla ribattuta c'è Douvikas ma è in posizione di fuorigioco.

21:07

1' - Inizia Barcellona-Como

Inizia l'amichevole tra Barcellona e Como: primo possesso per i comaschi.

20:55

Il programma del Como

Il Trofeo Gamper sarà l'ultima amichevole pre campionato per il Como che inizierà ufficialmente la sua nuova stagione sabato 16 agosto, contro il Sudtirol, nei trentaduesimi di Coppa Italia. Il 24 agosto la squadra di Fabregas scenderà in campo per la prima giornata del campionato in cui ospiterà la Lazio.

20:45

Barcellona, la formazione ufficiale

BARCELLONA (4-2-3-1): García; Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Rashford. All: Flick.

20:35

La formazione ufficiale del Como

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Van der Brempt, Kempf, Valle; Baturina, Sergi Roberto, Nico Paz; Addai, Douvikas, Azon. All: Fabregas.

20:30

Tutti i dettagli sul Trofeo Gamper

Nella sua 60esima edizione, il Como partecipa al Trofeo Gamper e gioca l'amichevole contro il Barcellona: tutti i dettagli sul trofeo.

20:20

Niente Camp Nou: quando riapre

Inizialmente il Trofeo Gamper 2025 doveva essere ospitato dal Camp Nou con la grande cerimonia di riaprtura dopo i lunghi lavori di riammodernamento. Però i lavori non sono terminati in tempo e il Barcellona tornerà a giocare lì solamente a settembre con la capienza ridotta a "soli" 27mila posti.

20:10

L'Italia al Trofeo Gamper

Il Como sarà il nono club italiano a disputare il Trofeo Gamper: Sampdoria e Milan tre volte ciascuna, Inter e Juventus due volte ciascuna e una presenza di Napoli, Parma, Roma e Brescia.

20:00

Barcellona-Como, cresce l'attesa

Tutto pronto all'Estadi Johan Cruyff per ospitare la consueta amichevole del Trofeo Gamper: quest'anno è il Como ad affrontare il Barcellona. Fischio d'inizio in programma alle 21.

Estadi Johan Cruyff - Barcellona