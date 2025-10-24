Bufera su Lamine Yamal, insulti feroci al Real Madrid prima del Clasico durante un podcast: allerta massima al Bernabeu

Alla vigilia del Clasico , basta una battuta di Lamine Yamal per accendere la rivalità. Il giovane talento del Barcellona , classe 2007, ha infiammato l’ambiente con alcune dichiarazioni rilasciate durante il podcast Chup Chup condotto dallo streamer Ibai Llanos, ideatore della Kings League, di cui Yamal è una delle wildcard.

Yamal sul Real Madrid: "Rubano e si lamentano"

Parlando del Real Madrid, prossimo avversario del Barça domenica 26 ottobre al Santiago Bernabeu, l’esterno blaugrana ha scherzato paragonando i Porcinos - una squadra della Kings League - ai Blancos: “Porcinos come il Real? Sì, dato che rubano e si lamentano”, ha detto ridendo.

"La Commissione Antiviolenza dovrebbe intervenire"

Provocazione che non è passata inosservata tra i tifosi madrileni. Quando Llanos gli ha ricordato che segnare al Real non sarà semplice, Yamal ha risposto con sicurezza: “L’ultima volta che abbiamo giocato in campionato al Bernabeu è finita 4-0, ricordi?”. Le sue parole, però, hanno scatenato anche reazioni critiche. Il giornalista Roberto Gómez ha invitato il Barcellona a intervenire: “In vista di una partita accesa come questa, bisogna stare attenti. Quello che ha detto Lamine è qualcosa su cui la Commissione Antiviolenza dovrebbe intervenire. Il club dovrebbe avvertirlo, pubblicamente o privatamente, ma non può essere ignorato”.