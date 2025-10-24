Bufera su Lamine Yamal, insulti feroci al Real Madrid prima del Clasico durante un podcast: allerta massima al Bernabeu
Alla vigilia del Clasico, basta una battuta di Lamine Yamal per accendere la rivalità. Il giovane talento del Barcellona, classe 2007, ha infiammato l’ambiente con alcune dichiarazioni rilasciate durante il podcast Chup Chup condotto dallo streamer Ibai Llanos, ideatore della Kings League, di cui Yamal è una delle wildcard.
Yamal sul Real Madrid: "Rubano e si lamentano"
Parlando del Real Madrid, prossimo avversario del Barça domenica 26 ottobre al Santiago Bernabeu, l’esterno blaugrana ha scherzato paragonando i Porcinos - una squadra della Kings League - ai Blancos: “Porcinos come il Real? Sì, dato che rubano e si lamentano”, ha detto ridendo.
"La Commissione Antiviolenza dovrebbe intervenire"
Provocazione che non è passata inosservata tra i tifosi madrileni. Quando Llanos gli ha ricordato che segnare al Real non sarà semplice, Yamal ha risposto con sicurezza: “L’ultima volta che abbiamo giocato in campionato al Bernabeu è finita 4-0, ricordi?”. Le sue parole, però, hanno scatenato anche reazioni critiche. Il giornalista Roberto Gómez ha invitato il Barcellona a intervenire: “In vista di una partita accesa come questa, bisogna stare attenti. Quello che ha detto Lamine è qualcosa su cui la Commissione Antiviolenza dovrebbe intervenire. Il club dovrebbe avvertirlo, pubblicamente o privatamente, ma non può essere ignorato”.