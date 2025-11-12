Corriere dello Sport.it
mercoledì 12 novembre 2025
Bufera Yamal, Laporta lo difende dalle polemiche: "Va protetto". Spagna spaccata

Il presidente del Barcellona: "Nazionale? Qualificazione garantita, la sua assenza non influisce"
In Spagna è ormai impazzato il "caso Yamal". Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, è intervenuto in difesa del suo talento. Il giocatore è al centro delle polemiche dopo la procedura invasiva per risolvere la pubalgia della quale non era stata resa a conoscenza la Spagna. "Non mi preoccupa lo stile di vita di Lamine. Ha bisogno di esser protetto e supportato, da noi e da chi gli sta intorno". Queste le parole di Laporta a Catalunya Radio.

Laporta: "Spagna? Avvisati quando ce l'ha detto il medico"

Lamine Yamal non prenderà parte alle gare della Spagna contro Georgia e Turchia. Lo ha annunciato, attraverso un durissimo comunicato, la federcalcio spagnola dopo essere stata resa a corrente all'ultimo della procedura invasiva alla quale si è sottoposto il giocatore. Una vicenda sulla quale ha detto la sua il presidente del Barcellona: "Li abbiamo avvisati quando il medico ce lo ha detto. Abbiamo comunicato tutto. Rispettiamo la decisione della Nazionale. Non vogliamo polemiche. Stiamo cercando di far tornare i nostri giocatori in piena forma al ritmo che ci è più comodo. Stiamo facendo quello che dobbiamo fare nel migliore interesse del Barça" ha dichiarato Laporta, proseguendo: "Tutto ciò comunque non influisce sulla qualificazione della Nazionale, che è praticamente garantita".

Unisciti alla community