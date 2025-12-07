Il padre di Yamal allontanato dalla polizia nello stadio: cosa è successo durante Betis-Barcellona

Tutto facile per il Barcellona nella sfida di campionato contro il Betis: 5-3 il risultato finale per i blaugrana , grazie alla tripletta di Ferran Torres e ai gol di Bardghji e Yamal , quest'ultimo glaciale su rigore. Serata però agrodolce proprio per la stella dei catalani. Infatti il padre di Lamine, spesso al centro delle notizie di cronaca, ci è cascato un'altra volta: Mounir Nasraoui , durante la partita contro il Betis a La Cartuja, è stato allontanato dalla sicurezza dello stadio e dalla polizia.

Betis-Barcellona, il padre di Yamal provoca e viene allontanato

Stando a quanto riportato dalla testata spagnola Cadena Ser, le forze dell'ordine sarebbero state obbligate a intervenire dopo dei momenti di tensione tra il padre di Lamine Yamal e alcuni tifosi del Betis, generando un acceso scambio di battute sugli spalti. Stando alle prime ricostruzioni, Nasraoui avrebbe provocato alcuni tifosi di casa, seduti lì vicino, che poi gli avrebbero risposto duramente. La tensione è aumentata e la sicurezza, con l'aiuto della polizia, è dovuta intervenire. Il padre di Yamal è stato allontanato e spostato in un altro settore dello stadio per assistere alla vittoria del Barcellona.