Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 7 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Clamoroso, anche il Barcellona esce dalla Superlega: resta solo il Real Madrid

Il club catalano, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato l'uscita dal progetto
2 min
TagsBarcellonaSuperLega
Barcellona

Barcellona

Tutte le notizie sulla squadra

Il Barcellona è ufficialmente fuori dal progetto Superlega. Un progetto, a questo punto, sostenuto oramai solamente dal Real Madrid di Florentino Pérez. A comunicare l'uscita è stato lo stesso club blaugrana, attraverso un comunicato ufficiale.

Il Barcellona ha annunciato l'uscita della Superlega:

"L'FC Barcellona desidera informare di aver ufficialmente notificato oggi alla European Super League Company ed ai club interessati il suo ritiro dal progetto della Superlega europea". Un annuncio, quello della società catalano e che arriva mesi dopo la la decisione della Corte d'Appello di Madrid la quale, nell'ottobre del 2025, aveva confermato che nel 2021 la UEFA aveva "abusato della sua posizione dominante" tentando di impedire la creazione di questa competizione. A differenza di molti club che inizialmente avevano aderito al progetto per poi uscirne subito, il Barcellona e il Real Madrid non si erano ritirati. A22 Sports Management, organizzatore della competizione, basandosi sulle sentenze a proprio favore, ha dichiarato che la società aveva "il diritto di creare una competizione" e che la UEFA non aveva più alcun mezzo per impedirlo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Barcellona

Da non perdere

La sentenza del tribunaleCamp Nou sotto l'acqua

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS