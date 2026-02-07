Clamoroso, anche il Barcellona esce dalla Superlega: resta solo il Real Madrid

Il Barcellona ha annunciato l'uscita della Superlega:

"L'FC Barcellona desidera informare di aver ufficialmente notificato oggi alla European Super League Company ed ai club interessati il suo ritiro dal progetto della Superlega europea". Un annuncio, quello della società catalano e che arriva mesi dopo la la decisione della Corte d'Appello di Madrid la quale, nell'ottobre del 2025, aveva confermato che nel 2021 la UEFA aveva "abusato della sua posizione dominante" tentando di impedire la creazione di questa competizione. A differenza di molti club che inizialmente avevano aderito al progetto per poi uscirne subito, il Barcellona e il Real Madrid non si erano ritirati. A22 Sports Management, organizzatore della competizione, basandosi sulle sentenze a proprio favore, ha dichiarato che la società aveva "il diritto di creare una competizione" e che la UEFA non aveva più alcun mezzo per impedirlo.