Il Real domina la Liga, in Spagna pioggia di meme sul super Ancelotti

Meme e post: ironia sul dominio di Ancelotti

Il Real prende il largo e in Spagna esaltano Ancelotti. Sui social sono diversi i post d'elogio per il tecnico italiano, con meme che vedono protagonisti anche i colleghi di Barcellona e Atletico, Xavi e Simeone. In uno di questi, Ancelotti prende in braccio entrambi. Ironia social per un campionato dominato dal Real.