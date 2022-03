Real Madrid-Psg, Kroos si allena con il gruppo

Buone notizie per Carlo Ancelotti in vista della partita di ritorno degli ottavi di finale della Champions League contro il Paris Saint-Germain: Toni Kroos, stamani, si è allenato con il resto dei suoi compagni. Il centrocampista ha avuto qualche problema muscolare, infortunio che non gli ha permesso di scendere in campo contro la Real Sociedad in campionato e che lo metteva in forte dubbio per la gara contro i parigini. Comunque, insieme a Ancelotti deciderà se è o non è il caso di rischiare. Dobbiamo ricordare che Casemiro salterà la supersfida in quanto squalificato.