Modric show nell'allenamento del Real: prima segna, poi spiega

Il Real Madrid si prepara al Clasico contro il Barcellona per la partita di andata della Coppa del Re . Per alleviare la tensione, l'allenamento alla vigilia della gara è stemperato dalle giocate di classe di alcuni dei campioni del tecnico italiano, uno su tutti: Luka Modric . Il croato ha dato spettacolo con la sua qualità, e, alla reazione degli altri giocatori in seguito a un suo fantastico tiro, ha voluto concedergli una " lezione " su come avesse colpito il pallone e i compagni sembrano apprezzare...

Le parole di Ancelotti sull'impiego di Modric contro il Barcellona

Carlo Ancelotti durante la conferenza stampa prepartita ha voluto sciogliere alcuni dubbi che riguardavano la possibile titolarità di Modric, affermando di non essere ancora sicuro sul suo impiego dal primo minuto e dichiarando che anche Toni Kroos potrebbe non essere della gara dall'inizio ma che potrebbe far comodo da subentrante. Il tecnico italiano ha infatti dichiarato: "Forse a Kroos manca un po' di energia e per questo potrebbe non essere titolare, ma per la sua personalità, il suo coraggio e la sua esperienza potrebbe farci comodo. Rinunciare a giocatori di questo livello fa pensare"