Rudiger, ora è ufficiale: squalificato per 6 giornate dopo la follia in Barcellona-Real Madrid

Stangata per Rudiger : squalifica di sei giornate per il difensore del Real Madrid dopo il brutto gesto durante la finale di Copa del Rey contro il Barcellona . Rudiger è stato squalificato per comportamento violento contro l'arbitro. Il difensore negli ultimi secondi della sfida ha perso la testa e ha lanciato una borsa del ghiaccio contro il direttore di gara Ricardo de Burgos Bengoetxa. Il giocatore era poi stato trattenuto e portato fuori dal campo.

Rudiger squalificato per sei giornate: quando torna

Il giorno dopo il brutto gesto sono arrivate le scuse social di Rudiger che ha scritto: "Mi scuso con il direttore di gara e con tutti coloro che si sono sentiti turbati dal mio comportamento nella scorsa notte". Ma sono servite a poche ai fini della squalifica. Il difensore salterà tutte le ultime cinque giornate di campionato, dove il Real è ancora in corsa per il titolo, e anche la prima giornata della prossima stagione. Ma, a prescindere dalla squalifica, Rudiger rischia di saltare sia la Nations League che il Mondiale per Club. Il difensore si è sottoposto a un intervento chirurgico dopo aver accusato una lesione al menisco sinistro. Ancelotti perde dunque una pedina fondamentale della sua difesa che finora ha racimolato 49 presenze e due gol in tutte le competizioni.