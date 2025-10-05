Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Mastantuono in campo con un misterioso tatuaggio sul braccio: cosa significano quei numeri

Nella partita contro il Villarreal è stato ripreso un tatuaggio particolare sul braccio sinistro del trequartista argentino del Real Madrid
2 min
Real Madrid

Real Madrid

Tutte le notizie sulla squadra

18 12 22. Questi i tre numeri tatuati sul braccio sinistro di Franco Mastantuono. Tre cifre che rappresentano una data speciale per il giovane calciatore del Real Madrid, ma non solo per lui, bensì per tutto il suo popolo: il 18 dicembre 2022 è la data in cui Messi ha alzato al cielo la terza coppa del Mondo vinta dall'Argentina.

Mastantuono e il Mondiale in Qatar: un ricordo impresso per sempre

Ci sono calciatori che si tatuano traguardi importanti della propria carriera, come un trofeo vinto. Mastantuono, invece, ha deciso di tatuarsi una data di un successo al quale ha assistito da spettatore: la vittoria del Mondiale in Qatar dell'Argentina. All'epoca dei fatti il trequartista classe 2007 aveva appena quinici anni. Adesso l'obiettivo per il numero 30 blanco è quello di partecipare alla prossima spedizione mondiale, in programma nell'estate del 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

