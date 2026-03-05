"Lo spogliatoio del Real Madrid è una polveriera, Arbeloa è inadeguato!"

Dalla Spagna: "Spogliatoio del Real Madrid ingestibile, Arbeloa non lo considerano abbastanza bravo..."

Alti e bassi, troppi per una squadra come il Real Madrid. Quattro sconfitte nelle prime dodici partite della gestione Arbeloa, considerando tutte le competizioni, e una corsa al titolo in Liga che si è notevolmente complicata nelle ultime settimane. Tra risultati altalenanti e una lunga serie di infortuni, il clima nello spogliatoio non è certo idilliaco. A confermarlo è anche Manu Carreno, direttore de "El Larguero", da sempre molto vicino alle questioni di casa Real: "Che enigma per Arbeloa in vista della partita di venerdì a Balaídos, tra squalifiche e infortuni... E che atmosfera nello spogliatoio. Sembrava che il problema fosse solo Xabi Alonso, ma dà l'impressione che questo spogliatoio sia ingestibile. Era ingestibile per Ancelotti, era ingestibile per Xabi Alonso, e ora è ingestibile per Arbeloa. E direi persino per il presidente - ha sottolineato Carreno -. È ingestibile. Non amano un giocatore perché li spinge troppo, un altro perché i video sono troppo lunghi, un altro perché è troppo debole... E Arbeloa perché non lo considerano abbastanza bravo. Forse quello che bisogna fare è non mettere un allenatore in uno spogliatoio ingovernabile".