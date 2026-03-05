Corriere dello Sport.it
giovedì 5 marzo 2026
"Lo spogliatoio del Real Madrid è una polveriera, Arbeloa è inadeguato!"

In Spagna sono sicuri: clima ingestibile all'ombra del Bernabeu, con il tecnico non ritenuto all'altezza della situazione. Sullo sfondo l'interesse per Massimiliano Allegri
Alta tensione in casa Real Madrid, alla vigilia dell'impegno di campionato in casa del Celta Vigo. Settimana turbolenta per Alvaro Arbeloa, tecnico dei blancos chiamato a sostituire Xabi Alonso in questa seconda parte di stagione, ma reduce da due pesanti sconfitte in Liga contro Osasuna e Getafe. "Lo spogliatoio del Real Madrid è una polveriera", confermano i media spagnoli, proprio nei giorni che hanno visto Massimiliano Allegri accostato alla panchina del club spagnolo in vista dell'annata 2026/27.

Dalla Spagna: "Spogliatoio del Real Madrid ingestibile, Arbeloa non lo considerano abbastanza bravo..."

Alti e bassi, troppi per una squadra come il Real Madrid. Quattro sconfitte nelle prime dodici partite della gestione Arbeloa, considerando tutte le competizioni, e una corsa al titolo in Liga che si è notevolmente complicata nelle ultime settimane. Tra risultati altalenanti e una lunga serie di infortuni, il clima nello spogliatoio non è certo idilliaco. A confermarlo è anche Manu Carreno, direttore de "El Larguero", da sempre molto vicino alle questioni di casa Real: "Che enigma per Arbeloa in vista della partita di venerdì a Balaídos, tra squalifiche e infortuni... E che atmosfera nello spogliatoio. Sembrava che il problema fosse solo Xabi Alonso, ma dà l'impressione che questo spogliatoio sia ingestibile. Era ingestibile per Ancelotti, era ingestibile per Xabi Alonso, e ora è ingestibile per Arbeloa. E direi persino per il presidente - ha sottolineato Carreno -. È ingestibile. Non amano un giocatore perché li spinge troppo, un altro perché i video sono troppo lunghi, un altro perché è troppo debole... E Arbeloa perché non lo considerano abbastanza bravo. Forse quello che bisogna fare è non mettere un allenatore in uno spogliatoio ingovernabile".

 

