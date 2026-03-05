"Lo spogliatoio del Real Madrid è una polveriera, Arbeloa è inadeguato!"
Alta tensione in casa Real Madrid, alla vigilia dell'impegno di campionato in casa del Celta Vigo. Settimana turbolenta per Alvaro Arbeloa, tecnico dei blancos chiamato a sostituire Xabi Alonso in questa seconda parte di stagione, ma reduce da due pesanti sconfitte in Liga contro Osasuna e Getafe. "Lo spogliatoio del Real Madrid è una polveriera", confermano i media spagnoli, proprio nei giorni che hanno visto Massimiliano Allegri accostato alla panchina del club spagnolo in vista dell'annata 2026/27.
Alti e bassi, troppi per una squadra come il Real Madrid. Quattro sconfitte nelle prime dodici partite della gestione Arbeloa, considerando tutte le competizioni, e una corsa al titolo in Liga che si è notevolmente complicata nelle ultime settimane. Tra risultati altalenanti e una lunga serie di infortuni, il clima nello spogliatoio non è certo idilliaco. A confermarlo è anche Manu Carreno, direttore de "El Larguero", da sempre molto vicino alle questioni di casa Real: "Che enigma per Arbeloa in vista della partita di venerdì a Balaídos, tra squalifiche e infortuni... E che atmosfera nello spogliatoio. Sembrava che il problema fosse solo Xabi Alonso, ma dà l'impressione che questo spogliatoio sia ingestibile. Era ingestibile per Ancelotti, era ingestibile per Xabi Alonso, e ora è ingestibile per Arbeloa. E direi persino per il presidente - ha sottolineato Carreno -. È ingestibile. Non amano un giocatore perché li spinge troppo, un altro perché i video sono troppo lunghi, un altro perché è troppo debole... E Arbeloa perché non lo considerano abbastanza bravo. Forse quello che bisogna fare è non mettere un allenatore in uno spogliatoio ingovernabile".