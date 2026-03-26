Un altro Cristiano Ronaldo al Real Madrid: il piano di CR7 per portare il figlio ai Blancos

BARCELLONA - Un Cristiano Ronaldo sui prati di Valdebebas fa sempre notizia. Anche se, in questo caso, si tratta di Cristianinho , il talentuoso rampollo di CR7, che da lunedì scorso si starebbe allenando insieme al Cadete A , la compagine dei classe 2010 e 2011 del Real Madrid . Apparizione che ha scatenato i media iberici, che incrociando quest’ultima novità col recente acquisto da parte del 5 volte Pallone d’Oro del 25% dell’Almeria, hanno iniziato a parlare di un futuro prossimo di nuovo in Spagna per l’asso di Madeira , che terminato il prossimo Mondiale, potrebbe pensare di anticipare il suo adios al calcio giocato, nonostante un contratto con i sauditi dell’ Al-Nassr che lo vincolerebbe fino all’estate del 2027.

Cristiano Ronaldo Junior, il predestinato: ecco il ruolo in cui è stato schierato da Carlos Cura

PREDESTINATO. Cristiano Ronaldo Junior, nato il 17 giugno del 2010, ha iniziato a lavorare, all’inizio della settimana, agli ordini del tecnico Carlos Cura, che guida uno squadrone che sta dominando la Superliga Cadete, con 8 punti di vantaggio sui cugini dell’Atletico, nonostante due partite disputate in meno. Il figlio d’arte, descritto come «umilissimo e molto educato», nelle partitelle sarebbe stato schierato come esterno offensivo o attaccante, nel rispetto della tradizione familiare. Ruolo in cui si era già disimpegnato a livello di Selezione portoghese Under15 e Under 16. Junior, che in passato aveva militato nelle giovanili di Manchester United e Juventus, in parallelo con la carriera di papà, in questo momento è tesserato con i pari età dell’Al-Nassr. Per questo motivo, il suo periodo di prova in un altro club, in rispetto della normativa Fifa, non può superare le 8 settimane.

Cristianinho e il possibile ritorno al Real Madrid: due scenari possibili

TITOLI DI CODA? Se Cristianinho dovesse essere arruolato davvero nelle fila dei blancos, separerebbe per la prima volta il suo percorso calcistico da quello del padre. A quel punto si aprirebbero due scenari possibili: quello di un trasferimento nella residenza destinata ai ragazzi, presso la cittadella sportiva del Real, o un trasloco a Madrid insieme a tutta la famiglia, opzione piuttosto gettonata presso i media iberici. Secondo questa seconda ipotesi, papà Cristiano - anche lui a Madrid, in questi giorni, dopo essere stato escluso dal ct Bob Martinez dalle prossime amichevoli con Messico e Stati Uniti per un malanno muscolare - potrebbe congedarsi dal calcio giocato al termine di quello che per lui sarebbe il 6º Mondiale (ha segnato almeno un gol in ciascuna delle edizioni a cui ha partecipato), per poi dedicarsi alla miriade di attività già avviate, non ultima la gestione di un Almeria in piena lotta per la promozione in Liga.