"Klopp e Pochettino sulla lista di Florentino Perez": l'indiscrezione sul prossimo allenatore del Real Madrid

La stagione del Real Madrid volge al termine e i giudizi non possono essere certamente positivi. In campionato , la distanza dal Barcellona prima è di nove lunghezze a sette giornate dalla fine. Nonostante lo scontro diretto ancora da giocare, al Camp Nou il 10 maggio, l'impresa di una rimonta appare proibitiva. Poi l'eliminazione dai quarti di Champions League contro il Bayern Monaco. Tantissime proteste per l'espulsione di Camavinga che ha inevitabilmente spostato gli equilibri in favore del Bayern che ha evitato i supplementari accedendo alla semifinale. Senza contare l'eliminazione shock dalla Copa del Rey per mano dell'Albacete, squadra di seconda divisione spagnola. Tutte queste sono le premesse per delle voci sempre più insistenti per un cambio in panchina.

Arbeloa e la mancata svolta al Real

Arbeloa era arrivato sulla panchina del Real Madrid lo scorso gennaio dopo l'esonero di Xabi Alonso. Dopo tutto il percorso nelle giovanili del Castilla, è stato promosso dalla seconda alla prima squadra, sembrava il predestinato perfetto per i Blancos. Eppure non è riuscito a portare la svolta che Florentino Perez si aspettava. Praticamente fuori da tutti gli obiettivi a metà aprile, per un club coe il Real è difficilmente concepibile. Ecco perché per la prossima stagione appare altrettanto difficile continuare a vedere Alvaro Arbeloa sulla panchina del Real.

"Klopp e Pochettino nella short list per il Real"

I due nomi pesanti sulla lista di Florentino Perez, stando a quanto riportato dal quotidiano inglese Daily Mail, sono Jurgen Klopp e Mauricio Pochettino. Oggi il tedesco è il responsabile calcistico del gruppo Red Bull, mentre l'exallenatore di Tottenham e Psg si prepara al suo primo Mondiale da commissario tecnido degli Stati Uniti. Due allenatori di grande calibro per riportare il Real Madrid a giocarsi tutti gli obiettivi a maggio. Pochettino gode di una grande stima da parte di Perez, che già in due occasione, una quando era al Tottenham e una al Psg, aveva provato a portarlo al Real. Proprio a Parigi ha avuto un ottimo rapporto con Mbappé, stella di questo Real e dal quale deve ripartire.

Klopp vuole tornare in panchina? Le risposte piccate

Per Klopp i dubbi sono sempre sulla sua disponibilità a tornare in panchina. Il tedesco ha lasciato il Liverpool al termine della stagione 23/24 per poi prendersi un periodo sabbatico dalla carriera da allenatore. Non sembra molto propenso a tornare a quel tipo di vita, almeno per il momento. Non avevano sorpreso infatti le sue risposte piccate lo scorso marzo su un possibile ritorno in panchina, proprio quando era stato accostato a Real e Atletico Madrid: "Non mi hanno mai contattato. Quale situazione deve essere? Che il Real Madrid mi chiami a un certo punto e dica: ' Florentino Perez al telefono! Jurgen, come va?'. O forse è sufficiente che OE24 [un organo di stampa austriaco, ndr], non so se sia un'intelligenza artificiale o se sia scritto da persone, pubblichi delle sciocchezze? Questo mi dà fastidio".