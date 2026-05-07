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Rissa Valverde-Tchouameni, cosa rischiano i giocatori del Real Madrid

Il club ha avviato un procedimento disciplinare contro i due protagonisti dopo il caos accaduto in allenamento
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TagsReal MadridRissaValverde
Real Madrid

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Momenti particolari in casa Real Madrid, dove una violenta lite tra Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni ha spinto il club ad avviare un procedimento disciplinare interno nei confronti dei due centrocampisti. L’episodio sarebbe avvenuto al termine dell’allenamento della prima squadra, in un periodo già particolarmente delicato per l’ambiente madridista. I due giocatori sarebbero arrivati allo scontro fisico negli spogliatoi, con i compagni intervenuti per separarli ed evitare conseguenze peggiori. Nel corso della colluttazione, Valverde avrebbe riportato una ferita dopo aver urtato contro l’angolo di un tavolo. L’uruguaiano si sarebbe poi recato in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa di una contusione e di un taglio riportato durante il parapiglia.

Valverde e Tchouaméni: cosa rischiano

Dopo quanto accaduto la dirigenza madridista ha convocato una riunione urgente nello spogliatoio alla presenza anche del direttore generale José Ángel Sánchez. Attraverso un comunicato ufficiale, il club ha confermato l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di Valverde e Tchouaméni, precisando che eventuali decisioni verranno rese note al termine delle verifiche interne. Tra le possibili conseguenze si valutano multe economiche o addirittura un periodo di esclusione dalla squadra. Intanto, la presenza dei due centrocampisti nel Clasico di domenica resta fortemente in dubbio.

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