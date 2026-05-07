Rissa Valverde-Tchouameni, cosa rischiano i giocatori del Real Madrid

Momenti particolari in casa Real Madrid, dove una violenta lite tra Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni ha spinto il club ad avviare un procedimento disciplinare interno nei confronti dei due centrocampisti. L’episodio sarebbe avvenuto al termine dell’allenamento della prima squadra, in un periodo già particolarmente delicato per l’ambiente madridista. I due giocatori sarebbero arrivati allo scontro fisico negli spogliatoi, con i compagni intervenuti per separarli ed evitare conseguenze peggiori. Nel corso della colluttazione, Valverde avrebbe riportato una ferita dopo aver urtato contro l’angolo di un tavolo. L’uruguaiano si sarebbe poi recato in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa di una contusione e di un taglio riportato durante il parapiglia.