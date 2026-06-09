Mourinho al Real Madrid, è il giorno: l'arrivo nel pomeriggio e la presentazione domani

Comincia oggi il secondo capitolo di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico portoghese è atteso nella capitale spagnola nelle prossime ore per iniziare a lavorare alla costruzione della squadra e alla programmazione della preparazione estiva in vista della stagione 2026/27. Dopo il successo di Florentino Pérez nelle elezioni presidenziali del club, Mourinho è pronto a prendere in mano una squadra desiderosa di tornare protagonista ai massimi livelli. Per riportare lo Special One a Madrid è stato necessario versare al Benfica i 15 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria del suo contratto . L'annuncio ufficiale del suo ritorno è ormai imminente. Domani la presentazione alla stampa.

Mourinho, priorità al mercato. Arbeloa ai saluti

Il portoghese arriva con idee molto chiare e una precisa lista di richieste per rinforzare l'organico. Tra le priorità indicate alla dirigenza figurano l'acquisto di un centrale difensivo di assoluto livello e di un terzino sinistro in grado di conquistare subito una maglia da titolare. I nomi più caldi sono quelli di Josko Gvardiol e Riccardo Calafiori, che potrebbero aggiungersi agli arrivi già definiti di Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries, voluti dalla nuova gestione guidata da Florentino Pérez. Sul fronte delle uscite, invece, la nuova era Mourinho porterà con sé anche l'addio di Álvaro Arbeloa. La separazione era nell'aria già al termine della stagione 2025/26 e il club dovrebbe ufficializzarla nelle prossime ore.