Donnarumma: "Amarezza Champions? Ora basta, testa al campionato"

L’intervista di Donnarumma al PSGTV

E proprio in merito alla sconfitta dopo il doppio confronto contro il Real Madrid agli ottavi di finale, l’estremo difensore del club francese ha spiegato: “È stato molto difficile. Capiamo l'insoddisfazione dei tifosi, ma sappiamo anche che purtroppo il calcio è fatto così e in questa squadra ci sono solo grandi giocatori. Siamo tutti tristi per la Champions, ma dobbiamo anche guardare al futuro e lavorare sodo per vincere il campionato per noi e per i nostri tifosi”.

Donnarumma: "Per il PSG sarebbe il decimo titolo nella storia"

Il portiere del PSG sostiene che il segreto del successo sia quello di avere una squadra sempre unita e con obiettivi comuni. E per ora il traguardo della squadra è quello di raggiungere il decimo titolo. Nonostante sia capolista a 8 giornate dal termine della stagione con 12 punti sul Marsiglia, secondo, il PSG non smette di lottare per il primo posto. “Sarebbe il decimo titolo nella storia di questo club – ha chiarito Donnarumma - per noi è molto importante vincerlo. Sono otto partite decisive e dobbiamo prenderle molto sul serio. Sarà una battaglia fino alla fine ma dobbiamo dare il massimo”.