Furia Al-Khelaifi dopo Real-Psg: minacce e aggressione agli arbitri

MADRID (Spagna) - Non è piaciuta affatto al presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, l'eliminazione dalla Champions League della sua squadra, in rimonta, ad opera del Real Madrid. Il patron del club francese è andato su tutte le furie dopo il match del Bernabeu, perso 3-1. Secondo Monica Marchante di Movistar, Al-Khelaifi è entrato nell'area allestita per le squadre ospiti, urlando. Quindi è andato dritto negli spogliatoi molto arrabbiato, dando pugni, cercando gli arbitri per protestare a brutto muso per la direzione di gara: il primo gol del Real, soprattutto, sembrerebbe viziato da un fallo su Donnarumma. Il problema è che si è sbagliato ed è finito nella stanza di Megia Davila, delegata di campo del Real Madrid. Il presidente del Psg, su tutte le furie, si è poi scagliato contro un dipendente del Real che stava riprendendo la scena, urlandogli "ti ammazzo". L'imprenditore qatariota è stato fermato a stento dalle sue stesse guardie del corpo. Il ds Leonardo avrebbe chiesto di cancellare il video appena registrato, che invece l'Uefa, secondo fonti madrilene, vorrebbe acquisire per un'indagine disciplinare.