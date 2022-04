Psg, Leonardo salta la prima con la stella: "È positivo al Covid"

PARIGI (FRANCIA) - Non ci sarà Leonardo ad assistere alla prima partita che il Paris Saint-Germain giocherà con la stella sulla maglia, diritto conquistato dopo aver appena conquistato il suo decimo titolo di Ligue 1 . Il direttore sportivo brasiliano infatti, secondo quanto riportato da 'Le Parisien', "è risultato positivo al Covid e dovrà restare in isolamento per almeno cinque giorni".

Già contagiato nel 2020

Come ricorda ancora il quotidiano parigino, l'ex di Milan e Inter erà già stato contagiato insieme alla sua famiglia nel 2020. Leonardo non seguirà dunque il gruppo di Pochettino nella trasferta di Strasburgo, dove Messi e compagni scenderanno in campo per la 35ª giornata di campionato nell'anticipo del venerdì. Tra i 22 calciatori convocati dal tecnico argentino, oltre agli azzurri Donnarumma e Verratti, c'è anche Mbappé che ancora non ha rivelato se prolungherà il contratto in scadenza con il Psg o accetterà la corte del Real Madrid anche se Pochettino si è detto sicuro che resterà all'ombra della Tour Eiffel insieme a lui.