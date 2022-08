“Ecco perché Messi è fuori dalle nomination per il Pallone d'oro”

Perché Cristiano Ronaldo sì e Leo Messi no? È la domanda che si sono fatti in molti dopo che sono usciti i nomi dei 30 finalisti che potranno ambire a vincere il Pallone d'oro 2022, il cui galà finale è previsto per il 17 ottobre. È la prima volta dal 2005 che la Pulce non c'è, dopo aver vinto il trofeo già sette volte, ma impossibilitato a lottare per l'ottavo. L'Equipe ha dato una spiegazione a questa vicenda.

“Sacrilegio? Evento, in ogni caso” L'Equipe scrive a proposito dell'esclusione di Messi: “Un sacrilegio? Un evento, in ogni caso”. Il giocatore del Psg è fuori, ma perché? Stiamo parlando del vincitore delle ultime due edizioni, da giocatore del Barcellona. “Il primo motivo è una modifica dei criteri del Pallone d'oro”: nel lasso di tempo in cui si è ritenuto di stilare la lista, le prestazioni dell'attaccante argentino non sono state quelle previste. La stagione d'esordio a Parigi viene definita “segnata dalla delusione”.