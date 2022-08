Ligue1, tonfo del Monaco! Successi per Lione, Montpellier e Reims

ROMA - casalingo del Monaco che perde in malo modo contro il Troyes. Successi agevoli per Lione e Montpellier, cade in casa l'Angers contro il Reims. Pareggio per uno a uno tra Strasburgo e Nantes

Angers-Reims 2-4

Prezioso successo esterno del Reims contro l'Angers che arriva in modo carambolesco. Gli ospiti trovano il doppio vantaggio grazie ai gol di Munetsi e Ito, ma in avvio di ripresa i padroni di casa rimontano con Boufal e Hunou. Il Reims resta in nove, ma riesce clamorosamente a trovare nuovamente il vantaggio con Balogun blindando il risultato al novantesimo con Flips.

Angers-Reims 2-4 tabellino e statistiche

Lione-Auxerre 2-1

Il Lione conquista agevolmente i tre punti contro l’Auxerre. I padroni di casa sbloccano il risultato alla mezz’ora con Tete. Nella ripresa Toko Ekambi firma il raddoppio. Gli ospiti a dieci minuti dal termine riaprono la partita con un gol di Autret. Ma il Lione gestisce al meglio i minuti finali.



Lione-Auxerre 2-1 tabellino e statistiche

Monaco-Troyes 2-4

Il Monaco perde in malo modo contro il Troyes una partita che si era messa nel migliore dei modi. La squadra monegasca trova il vantaggio dopo appena dieci minuti con Maripan, ma lo stesso Maripan - dopo il pareggio degli ospiti - a farsi espellere dopo un doppio cartellino giallo. In chiusura di primo tempo Odobert porta avanti il Troyes che nella ripresa trova anche il terzo gol firmato da Balde. Il Monaco resta in partita, e accorcia le distanze con Fofana. Ma nel finale arriva la quarta marcatura degli ospiti con Salmier che consegna i tre punti alla formazione biancazzurra.

Monaco-Troyes 2-4 tabellino e statistiche

Montpellier-Ajaccio 2-0

Il Montpellier batte l’Ajaccio dopo una partita molto ruvida. Sfida nervosa,che i padroni di casa sbloccano grazie alla rete messa a segno da Nordin a ridosso della mezz’ora. Gara in salita per gli ospiti, che poco dopo restano in dieci per l’espulsione di Hamouma. Prima dell’intervallo anche il Montpellier resta in dieci per l’espulsione di Omlin. Nella ripresa Wahi raddoppia, chiudendo di fatto la partita.

Montpellier-Ajaccio 2-0 tabellino e statistiche

Strasburgo-Nantes 1-1

Strasburgo e Nantes non vanno oltre il pareggio in una partita in cui i padroni di casa sembravano in controllo assoluto della gara. Lo Strasburgo sblocca il risultato nel primo tempo con un gran colpo di testa di Diallo. Nella ripresa i padroni di casa gestiscono il minimo vantaggio, ma vengono beffati a cinque minuti dal termine da una conclusione da fuori area di Mostafa.

Strasburgo-Nantes 1-1 tabellino e statistiche

Ligue1 classifica