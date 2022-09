Ligue 1, Delort trascina il Nizza alla vittoria contro l'Ajaccio

STRASBURGO (Francia) - La domenica pomeriggio della 7ª giornata di Ligue 1 si apre col pareggio per 0-0 tra Racing Strasburgo e Clermont . Allo stadio della Meinau gli uomini di Stéphan sfiorano più volte il vantaggio nel primo tempo con le occasioni create da Ajorque (3'), Habib Diarra (15'), Thomasson , che al 29' centra una clamorosa traversa, e poi, all'89' rimangono anche in inferiorità numerica, per l'espulsione di Le Marchand . Gameiro entra in campo solamente al 46' della ripresa. Con questo pareggio a reti bianche il Racing Strasburgo sale dunque a 5 punti in campionato, mentre il Clermont è a quota 10.

Il Nizza batte 1-0 l'Ajaccio

Il Nizza, senza Ramsey e tifosi al seguito, a causa dei violenti scontri durante la partita di Europa League con il Colonia, batte l'Ajaccio 1-0 in trasferta e conquista 3 punti fondamentali volando a quota 8 in campionato. Dopo un prima metà di gara piuttosto complicata, Delort sigla la rete decisiva al 65'. Al 71' fa il suo ingresso in campo anche Barkley, ultimo colpo di mercato del club rossonero. Solo panchina per il talento azzurro Mattia Viti. Ajaccio ultimo con 1 punto.

L'Angers supera il Montpellier

L'Angers batte il Montpellier in casa 2-1 e stacca di 4 punti l'Ajaccio ultimo in classifica salendo a quota 5. I padroni di casa vanno sotto con il gol di Nordin al 7', ma acciuffano il pareggio al 9' con Hunou e completano la rimonta al 69' del secondo tempo Boufal, a segno su calcio di rigore.

Spettacolo tra Lorient e Nantes: 3-2!

Il Lorient è in splendida forma. La formazione arancionera batte 3-2 il Nantes in casa dopo una partita spettacolare. Gli ospiti passano al 13' con Ganago, ma al 19' Ouattara sigla la rete dell'1-1 in favore dei padroni di casa. Al 60' il Lorient completa la rimonta con la rete di Cathline e va sul 3-1 con Koné al 74'. Inutile il gol di Simon per il Nantes all'85'. Per ora il Lorient continua a gravitare nelle zone alte della classifica con 16 punti, a -3 da Psg e Marsiglia.

Il Tolosa vince contro il Reims

Il Tolosa di Montanier conquista un prezioso successo in casa battendo 1-0 il Reims e sale quota 8 punti in classifica. Il gol decisivo in favore della formazione biancoviola porta la firma di Aboukhlal al 31'. La situazione della squadra ospite si complica ulteriormente al 61' con l'espulsione rimedata da Flips. Complice l'inferiorità numerica il Reims non riesce a creare occasioni utili per acciuffare il pareggio e rimane così fermo a 6 punti.

Il Rennes asfalta l'Auxerre: 5-0!

Tutto facile per il Rennes, che batte 5-0 l'Auxerre in casa e sale a quota 11 punti in classifica. Le reti sono di Sulemana al 3', Gouiri al 60', Terrier al 68', Tait al 78' e Abline all'85'.

