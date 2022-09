"Psg, Messi vuole far riappacificare Mbappé e Neymar"

PARIGI (Francia) - Il Paris Saint-Germain e Christophe Galtier avrebbero tra le mani un grande problema a cui dover far fronte. La convivenza tra Kylian Mbappé e Neymar infatti starebbe andando peggio del previsto e secondo quanto riporta L'Equipe Lionel Messi avrebbe addirittura assunto il ruolo di mediatore nel conflitto tra i suoi due compagni di squadra (e di reparto), definitvamente deflagrato in occasione della partita di campionato contro il Montpellier, quando O'Ney si è preso con la forza il pallone del secondo rigore - dopo che il primo era stato fallito proprio da Mbappé - finendo per discutere aspramente con l'asso francese. Messi starebbe dunque cercando di calmare gli animi e avvicinare le posizioni dei due compagni, convincendo in particolare Neymar ad accettare il fatto che Mbappé, anche in virtù del rinnovo, è ormai diventato il primo rigorista. L'argentino è cosciente che il Psg ha tutto per vincere e che il conflitto fra i due compagni potrebbe rivelarsi solamente dannoso per le ambizioni della squadra.