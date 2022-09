Galtier: “Skriniar? Capisco il mio presidente che non è stato alle richieste dell'Inter”

Il giocatore di cui si parla di più, in casa Psg, continua a essere uno che non veste quella maglia, vale a dire Milan Skriniar. Puntualmente, in tutte le conferenze stampa, si torna a chiedere a Christophe Galtier qualcosa sul difensore centrale rimasto in estate all'Inter nonostante le offerte pervenute da Parigi. Anche alla vigilia della seconda partita del girone di Champions contro il Maccabi, dunque, tra un accenno a Mbappè e una domanda su Neymar, il nome di Skriniar torna.

Galtier: “Volevamo un altro difensore centrale” Galtier non nasconde che quello del Psg è stato un vero e proprio assalto al difensore dell'Inter. Sfumato, a un certo punto, e che ha portato i dirigenti francesi a non trovare un'alternativa essendoci troppo poco tempo a disposizione. “Volevamo un difensore centrale in più perché abbiamo un calendario pazzesco. Nelle ultime settimane è stato impossibile farlo e trovare un'alternativa a Skriniar. Capisco il mio presidente per non aver accettato le condizioni dell'Inter. Era importante avere questo difensore in più. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta, ma ho giocatori versatili. Era importante ai miei occhi come a quelli di Luis Campos reclutare un difensore, purtroppo non ci siamo riusciti".