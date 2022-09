Lautaro non ci sta: “Critiche a Inzaghi danno fastidio”

Lautaro Martinez non ci sta ed entra duro in difesa del mister, ossia Simone Inzaghi. Questa Inter che dimostra di essere partita con il motore un po' ingolfato, ha vinto all'ultimo con il Torino dopo aver rischiato anche di perdere. E sarebbe stata la terza sconfitta in una settimana: un po' troppo per chi viene considerato favorito per lo scudetto. Ma giù le mani dall'allenatore è l'urlo del Toro.

Lautaro: “In campo ci vanno i giocatori” Lautaro vuole togliere pressioni a Inzaghi, ma forse finisce per sminuirne un po' il ruolo quando dice: “Le critiche al mister danno fastidio perché alla fine siamo noi che facciamo le scelte in campo. Lui sceglie chi entra, ma in campo ci vanno i giocatori". Fatto sta che la sensazione è che in casa nerazzurra si voglia fare muro per difendere un allenatore che comincia a essere un po' sulla graticola.