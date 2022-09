Viktoria Plzen-Inter, Inzaghi: “Onana o Handanovic? Ho deciso”, Skriniar: “Di mercato saprete solo da me, non da altri”

Inzaghi non fa trapelare nulla sulla formazione, ma annuncia: “Per quanto riguarda il portiere ho deciso, ma in questo momento non mi va di dirlo, non lo sanno ancora i giocatori perché abbiamo avuto solo un allenamento. Stamattina abbiamo potuto lavorare al video, poco sul campo. Domattina avremo la riunione tecnica e per primi è giusto che lo sappiano loro".

Il Viktoria è insidioso in casa: “È una squadra forte fisicamente, che abbiamo visto e studiato nelle due partite col Qarabag e poi in quella di Barcellona. Ha costruito questo ingresso nei gironi di Champions in questo stadio, ha giocatori davanti importanti, Chory, Mosquera, Sykora. E poi hanno fisicità e ripartenze molto veloci, l'hanno dimostrato anche in un campo difficile come Barcellona".

Inzaghi: “Importante, ma non decisiva”

Inzaghi un po' vuole allentare la tensione: “Indubbiamente, è una partita importante, sappiamo di essere capitati nel girone più difficile di tutta la Champions ma noi vogliamo giocarcelo. L'esordio non è stato il migliore, ci abbiamo provato, ma il Bayern è stato migliore di noi. Ora sappiamo che questa partita ci porterà delle insidie, ma vogliamo affrontarla nel migliore dei modi". Poi precisa: “Decisiva? Mancandone ancora quattro probabilmente no, però sappiamo l'importanza che ha e sappiamo che dieci punti per passare un girone devi farli nove volte su dieci. L'anno scorso siamo stati bravi a farli, quest'anno sappiamo che il girone è più competitivo però domani vogliamo fare i primi punti perché vogliamo muovere la classifica".

Con la Lazio affrontò i cechi dello Sparta Praga, Inzaghi: “Ricordo che furono due partite diverse, ogni partita però è una storia a sé".

Skriniar: “Qui per giocare, non per parlare del mio contratto”

Un po' contrariato sulle voci che lo riguardano, Skriniar: “Io non ho mai parlato prima e preferisco continuare così. Siamo qui per giocare la partita, non per parlare del mio contratto e del mio futuro: non è né il momento né il posto giusto. Quando ci saranno novità lo saprete da me”.

Partita particolare per Milan: “Sarà speciale: Plzen è più vicina alla Slovacchia che all’Italia, domani verranno parenti e amici. Conosco tanti giocatori del Viktoria Plzen”.

Skriniar: “Loro forti e preparati”

Intravvede la possibilità di una battaglia: “Abbiamo visto come hanno giocato, sono molto forti e preparati. Hanno un contropiede veloce e lì dovremo stare attenti”. La vittoria di sabato ha però rinfrancato l'Inter: “Non era una partita semplice, dopo il derby e il Bayern Monaco, ma abbiamo parlato nello spogliatoio e questo ci ha aiutati a vincere”.