Ligue 1, Bamba decisivo: il Lille di Fonseca batte 4-3 il Monaco. Pari Lorient, il Psg vola

LILLA (Francia) - Gol e spettacolo tra Lilla e Monaco . Nel posticipo della 12esima giornata di Ligue 1 , la squadra di Fonseca batte con un pirotecnico 4-3 i monegaschi e si rilancia in classifica . L'ex allenatore della Roma coglie tre punti chiave per la corsa alla Champions League grazie al decisivo gol di Bamba al 71', arrivato dopo la doppietta di Cabella e la rete di Alexsandro. Per gli ospiti a segno Henrique, Disasi e Ben Yedder ma non basta: il Lilla sale al sesto posto con 22 punti e supera proprio il Monaco che rimane a quota 21.

Lille-Monaco 4-3, tabellino e statistiche

Ligue 1: il Marsiglia di Tudor beffato dal Lens

Pari Lorient, il Rennes sbanca Angers

Il Lorient pareggia a Troyes e aggancia al secondo posto il Lens a quota 27 punti: finisce 2-2 allo 'Stade de l'Aube'. Un autogol di Laporte regala il vantaggio ai padroni di casa, ripresi a inizio secondo tempo dal gol di Diarra. Il Troyes trova il nuovo vantaggio con Rony Lopes al 61' ma un gol di Boisgard all'81' regala il definitivo pareggio agli ospiti: un risultato che consente al Psg di volare a +5 sulle due immediate inseguitrici. Preziosa vittoria esterna per il Rennes che passa 2-1 sul campo dell'Angers. I rossoneri sbloccano il punteggio al tramonto del primo tempo con Gouiri. L'Angers pareggia al 53' con Salama ma al 92' Majer segna il rigore che regala tre punti agli ospiti. Il Rennes sale a quota 24 punti; Angers ultimo in coabitazione con l'Ajaccio.

Troyes-Lorient 2-2, tabellino e statistiche

Angers-Rennes 1-2, tabellino e statistiche

Pépé salva il Nizza, ok Brest e Reims

Finisce 1-1 tra Nizza e Nantes. All'Allianz Riviera passano per primi i 'canarini' con Ganago; la partita sembra chiusa ma in pieno recupero, al 96', l'ex Arsenal Pépé segna su calcio di rigore la rete che salva il Nizza dalla sconfitta. Importante successo esterno per il Brest che vince 3-1 sul campo del Clermont e abbandona l'ultimo posto della classifica: le reti degli ospiti portano la firma di Del Castillo, Honorat e Le Douaron. Tre punti d'oro anche per il Reims che, tra le mura amciche, supera 2-1 l'Auxerre: Balogun porta in vantaggio i padroni di casa ma un gol di Niang ristabilisce la parità all'intervallo. L'equilibrio regna fino all'87' quando Ito trova la zampata vincente per il 2-1 che chiude il match. Pareggio in rimonta per il Strasburgo a Tolosa: Mothiba e Gameiro rendono vane le reti di Roualt e Dejaegere.

Ligue 1, il calendario

Ligue 1, la classifica