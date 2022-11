Stop di due settimane per Fabian Ruiz: Mondiale a rischio

Il PSG perde Fabian Ruiz

L’infortunio muscolare alla gamba subito dall’ex centrocampista del Napoli durante l’ultima partita della fase a gironi di Champions League a Torino contro la Juventus si è infatti rivelato più grave del previsto, se è vero che lo spagnolo, come riportato da 'L'Equipe', è già certo di non poter disputare le ultime due partite di Ligue 1 prima della sosta, domenica 6 a Lorient e sette giorni più tardi al Parco dei Principi contro l’Auxerre.

Fabian Ruiz, a rischio il sogno Qatar 2022

Il volto di Ruiz, uscito all’Allianz Stadium già al 21’ del primo tempo e sostituito da Renato Sanches, era del resto parso corrucciato e preoccupato fin dai primi minuti, nonostante il conforto ricevuto in panchina dai compagni. Protagonista di una prima parte di stagione vissuta tra campo e panchina l’ex Betis è fuori dal giro della nazionale dagli Europei disputati nell’estate 2021, ma questo infortunio potrebbe togliere al ct Luis Enrique i residui dubbi circa l’eventuale convocazione in extremis del centrocampista, che non scenderà più in campo con il PSG prima del 2023.