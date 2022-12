Incredibile Mbappé: rinuncia alle vacanze per allenarsi con il Psg!

PARIGI - Sono passati appena tre giorni dalla finale dei Mondiali persa contro l'Argentina, ma Mbappé non perde tempo e questo mercoledì si è presentato al centro sportivo del Paris Saint-Germain per riprendere gli allenamenti con la squadra di Galtier. È arrivato di mattina, rinunciando volontariamente quindi ai giorni extra di vacanza previsti per i giocatori impegnati al Mondiale in Qatar. Come si legge anche su As, l'ex Monaco è l'unico ad aver fatto questa scelta: Messi, Hakimi, Neymar e Marquinhos non sono ancora rientrati. Sui social il Psg ha pubblicato alcune foto del ritorno di Mbappé e dell'abbraccio con Galtier: insieme programmano la ripresa in Ligue 1 del 28 dicembre contro lo Strasburgo.